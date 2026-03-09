La Velada del Año 6: Estos son todos los combates entre influencers

Tras una larga espera, Ibai Llanos finalmente reveló quiénes son los participantes que protagonizarán la sexta edición de La Velada del Año, un evento que se ha posicionado como uno de los más exitosos en los últimos años.

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. El evento deportivo tendrá un total de 10 combates que sin duda darán de qué hablar, pues participan figuras importantes de las redes sociales de habla hispana.

Estas son las peleas para La Velada del Año 6

Las peleas de este año prometen dar de qué hablar. Te compartimos cuáles son:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

La primera pelea que fue anunciada inova en las peleas de entretenimiento, pues dos periodistas deportivos se enfrentarán entre sí, dejando de lado la narración para pasar a la acción.

¡Primer anuncio de la noche!

🥊 @EduAguirre7 vs @gastonedul 🥊

El periodismo deportivo se sube al ring. pic.twitter.com/zKakOi0VbP — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Fabiana Sevillano vs. La Parce

La pelea entre las famosas creadoras de contenido ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la participación de La Parce, actual novia de Juan Guarnizo que recibió fuertes críticas y comparaciones con la ex esposa del streamer, AriGameplays, que fue una de las primeras en participar en La Velada del Año.

¡Se desvela el primer combate de chicas!

🥊 Fabiana Sevillano VS La Parce 🥊 pic.twitter.com/KwEhESaoiz — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Clersss vs. Natalia MX

La influencer española y ex novia de Juan Guarnizo se enfrentará a la streamer mexicana, quien también es una cercana amiga del creador de contenido colombiano, desatando mucha controversia en redes sociales.

Flop, flip, flop!

🥊 Clersss VS Natalia Mx 🥊 pic.twitter.com/sQb7vQRHrk — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Lit Killah vs. Kidd Keo

Los artistas musicales dejarán de lado sus micrófonos para tomar sus guantes de boxeo y enfrentarse en una pelea que promete dar de qué hablar.

🥊 @KiddKeo95Flames VS @LITkillah 🥊

Por favor, intenten no darse de puñetazos antes del 25 de julio.



Gracias. pic.twitter.com/sYEVgftK15 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Rivers vs. Roro

Una de las peleas más polémica será la del enfrentamiento entre la streamer mexicana Rivers y la influencer española Roro. La primera ya ha peleado en el ring de la velada, mientras que la creadora de contenido llegará por segunda ocasión al cuadrilátero.

Nos habíais pedido muchísimo traerlas de vuelta ¡y aquí las tenemos!

🥊 @samyriveratv VS Roro 🥊 pic.twitter.com/hJdSEEHjEo — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

Alondrissa vs. Angie Velasco

La streamer puertorriqueña famosa por sus reacciones virales se enfrentará con la creadora de contenido argentina.

Gero Arias vs. Byviruzz

El influencer y deportista argentino Gero Arias se enfrentará al youtuber español Byviruzz.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

El octavo combate de la velada contará con un enfrentamiento entre la modelo, influencer y creadora de contenido española Martha Diaz y la modelo e influencer española, Tatiana Kaer.

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

La pelea entre el streamer y el legendario influencer mexicano dará mucho de qué hablar, siendo otro de los eventos esperados por el público.

IlloJuan vs. The Grefg

La batalla estelar promete mucho, pues The Grefg ya no es un novato en el boxeo, mientras que IlloJuan promete que dará una pelea digna.