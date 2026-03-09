La Velada del Año 6: Estos son todos los combates entre influencers

Tras una larga espera, Ibai Llanos finalmente reveló quiénes son los participantes que protagonizarán la sexta edición de La Velada del Año, un evento que se ha posicionado como uno de los más exitosos en los últimos años.
La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. El evento deportivo tendrá un total de 10 combates que sin duda darán de qué hablar, pues participan figuras importantes de las redes sociales de habla hispana.
Estas son las peleas para La Velada del Año 6
Las peleas de este año prometen dar de qué hablar. Te compartimos cuáles son:
Edu Aguirre vs. Gastón Edul
La primera pelea que fue anunciada inova en las peleas de entretenimiento, pues dos periodistas deportivos se enfrentarán entre sí, dejando de lado la narración para pasar a la acción.
Fabiana Sevillano vs. La Parce
La pelea entre las famosas creadoras de contenido ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la participación de La Parce, actual novia de Juan Guarnizo que recibió fuertes críticas y comparaciones con la ex esposa del streamer, AriGameplays, que fue una de las primeras en participar en La Velada del Año.
Clersss vs. Natalia MX
La influencer española y ex novia de Juan Guarnizo se enfrentará a la streamer mexicana, quien también es una cercana amiga del creador de contenido colombiano, desatando mucha controversia en redes sociales.
Lit Killah vs. Kidd Keo
Los artistas musicales dejarán de lado sus micrófonos para tomar sus guantes de boxeo y enfrentarse en una pelea que promete dar de qué hablar.
Rivers vs. Roro
Una de las peleas más polémica será la del enfrentamiento entre la streamer mexicana Rivers y la influencer española Roro. La primera ya ha peleado en el ring de la velada, mientras que la creadora de contenido llegará por segunda ocasión al cuadrilátero.
Alondrissa vs. Angie Velasco
La streamer puertorriqueña famosa por sus reacciones virales se enfrentará con la creadora de contenido argentina.
Gero Arias vs. Byviruzz
El influencer y deportista argentino Gero Arias se enfrentará al youtuber español Byviruzz.
Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
El octavo combate de la velada contará con un enfrentamiento entre la modelo, influencer y creadora de contenido española Martha Diaz y la modelo e influencer española, Tatiana Kaer.
YoSoyPlex vs. Fernanfloo
La pelea entre el streamer y el legendario influencer mexicano dará mucho de qué hablar, siendo otro de los eventos esperados por el público.
IlloJuan vs. The Grefg
La batalla estelar promete mucho, pues The Grefg ya no es un novato en el boxeo, mientras que IlloJuan promete que dará una pelea digna.