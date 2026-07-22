¿Masad Altamimi es millonario?, ¿de cuánto es su fortuna?

Masad Altamimi, influencer y empresario de origen árabe, se ha convertido en uno de los personajes más comentados de Internet tras ser anunciado como habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Constantemente comparte su ostentoso estilo de vida en redes sociales y ha hecho declaraciones que dejan entrever su riqueza, por ello, el público siente curiosidad por su vida y busca conocer más sobre su fortuna y actividades; en La Razón te contamos.

¿Masad Altamimi de es millonario?, ¿de cuánto es su fortuna?

Masad Altamimi ha compartido con sus seguidores en algunas transmisiones en vivo y entrevistas que se considera “rico” pero no necesariamente “millonario” bajo los estándares de su país.

Según explicó, en Arabia Saudita una persona se considera millonaria cuando posee más de 10 millones de dólares en el banco. Aunque el empresario no ha revelado cifras exactas, presume que sus negocios le han permitido alcanzar una posición económica privilegiada.

La principal fuente de ingresos de Masad proviene de la exportación e importación de aguacates hacia mercados como Dubái y Arabia Saudita, donde este producto es considerado un lujo.

Gracias a este negocio, Masad Altamimi asegura que ha logrado construir una fortuna que le permite vivir con comodidad y proyectar una imagen de “éxito” en redes sociales, donde constantemente comparte sus viajes y accesorios caros como relojes y joyas.

¿A qué se dedica Masad Altamimi?

Además de su faceta como empresario, Masad Altamimi se ha labrado una reputación como creador de contenido en redes sociales, en especial en TikTok e Instagram, donde comparte momentos de su vida y presume su estilo extravagante.

A partir de su popularidad en el mundo digital, con más de 1.9 millones de seguidores en Instagram, el originario de Arabia Saudita fue seleccionado como participante de La Casa de los Famosos México 2026. En esta nueva etapa de su carrera podrá crecer su visibilidad en el mundo del entretenimiento o hundirse y ser funado, como ocurrió con participantes de otras temporadas del reality.

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