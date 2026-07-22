¿Jessica Ortiz seguirá siendo La Jefa de La Casa de los Famosos México 2026?

Rosa María Noguerón aclara si Jessica Ortiz será La Jefa de La Casa de los Famosos México 2026

El pasado martes 21 de julio durante la presentación de La Casa de los Famosos México 2026, miles de seguidores del programa se cuestionaron la diferencia de voz en La Jefa, quien año con año ha sido prestada por la actriz de doblaje Jessica Ortiz.

¿Cambiaron la voz de La Jefa en La Casa de los Famosos México 2026?

El cambio de voz desató sorpresa en redes sociales, quienes comenzaron a dudar de quién era “la nueva jefa”. Recordemos que este rol es muy importante en el proyecto, pues año con año es quien marca las pautas para los habitantes en actividades, reglas y durante las galas.

La casa de los Famosos México le dice adiós a Jessica Ortiz y estrena nueva voz para La Jefa… ¿les gusta? 🙊 pic.twitter.com/T5Zb1TEk9a — ℛℒᝰ (@REALITYLlFE) July 21, 2026

Después del evento, la productora Rosa María Noguerón explicó en una entrevista con Infobae México que fue ella quien grabó la voz utilizada para la conferencia de prensa y que se trata de una ocasión única.

Por otro lado, la propia Jessica Ortiz reaccionó a una seguidora en sus redes sociales y aclaró que la seguiremos escuchando en La Casa de los Famosos México 2026.

“Sí estaré. Solo usaron otra voz para la conferencia y uno que otro evento porque estoy en juntas”, escribió la locutora a través de un chat privado. Con esto, tranquilizó a quienes no estaban seguros de la nueva versión de La Jefa.

Así como inicie el chisme, así se los vengo a aclarar directamente con las palabras de la jefa, todavía tenemos Jessica Ortiz pa’ rato 💕 #lacasadelosfamososmx #lcdlfmx https://t.co/YMewxVfB2z pic.twitter.com/i2uTv0wFMW — ℛℒᝰ (@REALITYLlFE) July 21, 2026

Jessica Ortiz es una una destacada actriz de doblaje y locutora mexicana, reconocida principalmente por ser la voz recurrente en español latino de actrices como Drew Barrymore, Jessica Alba y Gal Gadot en el papel de la Mujer Maravilla.

Además, es ampliamente conocida por ser la voz oficial de La Jefa en el reality show de encierro 24/7. Su voz se ha convertido en parte de la identidad del programa, por lo que sin duda alguna, no sería nada fácil cambiarla si llega a ser necesario.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comienza el 26 de julio de 2026 con Galilea Montijo nuevamente al frente de las galas principales. Asimismo, veremos en la conducción nuevamente a Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

¿Quieres saber más?

¿Quiénes son los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026: Lista completa de habitantes confirmados del reality show

Mia Khalifa apostó contra Argentina y obtuvo una fortuna, ¿cuánto ganó?

Morena jala rienda a sus adelantados; les aclara que aún no hay nominados