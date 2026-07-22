Valentino Martin, uno de los hijos del cantante puertorriqueño Ricky Martin, ha comenzado a captar la atención del público pues se mantiene activo en Internet.

Aunque el intérprete de “Una Mordidita” ha procurado mantener a sus hijos alejados de los reflectores, poco a poco se han dado a conocer algunos detalles sobre Valentino. Descubre quién es este joven, cuántos años tiene, su estatura y en qué redes sociales puedes seguirlo.

Valentino Martin: Edad, estatura y redes sociales del hijo de Ricky Martin

Valentino Martin nació en agosto de 2008, por lo que actualmente tiene 17 años, pero en unas semanas tendrá 18. A su corta edad, ya se ha convertido en un joven con intereses propios y una personalidad que empieza a destacar en plataformas digitales, en especial a raíz de que pidiera a sus seguidores que no lo comparen con su padre, Ricky Martin.

Valentino Martin pide que no lo comparen con su padre Ricky Martin y tratando de tener identidad propia ,muy difícil lo tiene separarse de ser el hijo de 😲 pic.twitter.com/I1tEBDJ8bV — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 22, 2026

En cuanto a su estatura, se estima que mide alrededor de 1.75 metros, lo que lo coloca por encima del promedio de su edad.

En TikTok, Valentino Martin puede encontrarse con el usuario @tilectricno, donde acumula más de 193 mil seguidores, con quienes comparte videos donde baila a ritmo de las canciones virales. Además, ha publicado varios videos desde un gimnasio, en donde practica algunas volteretas.

Mientras tanto, en Instagram, (en @valent1ino_mart1n) el hijo del cantante puertorriqueño tiene más de 124 mil seguidores. Al parecer, en X, antes Twitter, no tiene una cuenta con su nombre, pues al buscarlo en dicha red social no se encontró algún perfil relacionado.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?

Ricky Martin es padre de cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, que nacieron en 2008; Lucía, nacida en 2018; y Renn, nacido en 2019.

Todos ellos llegaron al mundo mediante gestación subrogada, por lo que no existe una madre biológica presente en la crianza. En varias entrevistas Ricky ha sido claro en señalar que él es el responsable absoluto de su educación y bienestar.

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