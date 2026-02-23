Ricky Martin aparece en una famosa cafetería en Miami y recibe una sorpresa | VIDEO

Ricky Martin sorprende a empleada de una cafetería en Miami

Una joven empleada de una famosa cafetería en el sur de Miami protagonizó un video que rápidamente se volvió viral por la aparición del mismísimo Ricky Martin, legendario cantante puertorriqueño que entró para pedir una bebida.

Ricky Martin entra a una cafetería ay obtiene una bebida gratis

Una cámara de seguridad captó el momento en el que Ricky Martin entra al establecimiento conocido como Sip. En las imágenes se puede ver la entrada del local donde se encontraban varias personas consumiendo bebidas típicas del lugar, pero la atmósfera cambió por completo cuando el cantante de 54 años abre la puerta para entrar.

Lo más inesperado no fue la presencia del famoso, sino que en ese momento la empleada del negocio rápidamente le mostró un pizarrón pegado a la pared. En el mismo aparecía el cantante, quién formaba parte de una exclusiva lista de famosos que podían consumir gratis en el establecimiento.

La cafetería compartió tanto la aparición del artista como el video capturado posteriormente por Ricky Martin. En el compilatorio, podemos ver al boricua interactuando amablemente con las empleadas del establecimiento y regalando fotos al resto de los clientes que se encontraron ahí.

En todo momento la celebridad se muestra feliz de poder interactuar con su público e incluso saluda con beso y abrazo a quienes se acercan, mostrando una personalidad cálida y agradecida con sus fans.

En el segundo video, el artista señala su nombre en la pizarra que se encuentra en tercer lugar, bajo de personalidades como Bad Bunny y Pedro Pascal en la lista de “personas para las que Sip gratis”. Resalta la enorme casualidad antes de mirar a la cámara.

Por su parte, empleará revelaron que el artista pidió un smoothie de mango, aunque muchos desconocen si en realidad no pagó por el servicio. En redes sociales los videos se hicieron virales por la coincidencia. Te dejamos algunas reacciones:

“OMG lo manifestaron”.

"Imagina no tener un turno en este momento“.

"Yo llego ver a Ricky Martin, me van a tener q llevar a emergencias“.

Ricky: yo vine por la promo"

“Me encanta lo amigable que es con todos”

“Las maravillosas vueltas de la vida ! Qué tipo tan divino ! La humildad de un grande . Te adoro bori !!! No me equivoqué al elegirte”