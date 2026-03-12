Hijo de Luis Miguel ya había sido captado con su novia en 2024 y nadie se dio cuenta | VIDEO

Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, causó revuelo porque el programa Ventaneando filtró las primeras imágenes de su rostro, ya que el joven había estado en anonimato durante 19 años hasta ahora.

Las imágenes han causado revuelo, ya que el joven tiene un gran parecido físico con su papá el cantante de “La incondicional”.

Sin embargo, parece que esta no es la primera vez que el hijo de Aracely Arámbula se había dejado ver en público, pero nadie se dio cuenta.

Filtran más imágenes del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

De acuerdo con al cuenta de X @TuTiaSandra publicó un video que data de 2024 en el que el hijo de Luis Miguel fue captado junto a su novia.

Así fue captado el hijo de Luis Miguel con su novia en 2024 ı Foto: Tia Sandra

Según la publicación, Miguel Gallego Arámbula asistió a una función de la obra Perfume de Gardenia, de la que su mamá era la protagonista. Lo que más llamó la atención es que el joven no iba solo, sino que estaba acompañado de su novia. La misma cuenta señala que el hijo de Luis Miguel lleva 3 años de relación con su novia.

➖ CAPTARON A HIJO DE LUIS MIGUEL Y ARACELY CON SU NOVIA‼️



En 2024, ya habían captado a MIGUEL Y DANIEL GALLEGO ARÁMBULA cuando fueron a ver a su mamá a la obra "Perfume de Gardenia". El mayor iba acompañado de su novia con la que ya lleva tres años de relación.



— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 12, 2026

Por el momento no se conoce la identidad de la novia, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la vida del hijo del cantante y la actriz.

Aracely Arámbula hizo un arduo trabajo para mantener a sus dos hijos fuera del ojo público, cuidó siempre su privacidad, hasta que Miguel fue mayor de edad. De su oro hijo, Daniel, no se conocen fotografías porque el joven es menor de edad, actualmente tiene 17 años.

Los hijos de los famosos no han mostrado, aún, indicios de que quieren dedicarse al mundo del espectáculo, sin embargo, se dice que Miguel canta y en redes afirman que lo hace muy bien, pues al parecer habría heredado el talento de u padre.