Filtran FOTO del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula; es idéntico a su papá

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula han estado fuera del ojo público pese a la gran fama de sus padres, sin embargo, los dos chicos fueron captados en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañando a su mamá.

El programa Ventaneando captó a los hijos del cantante y la actriz, quienes han permanecido fuera de la vida pública, pues Aracely Arámbula siempre ha procurado proteger su privacidad, debido a la gran fama de sus padres.

Así se ve Miguel, el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Miguel es el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, actualmente tiene 19 años de edad y fue captado en el aeropuerto vistiendo una camisa negra y una cabellera oscura y abundante, muy similar a la que usaba su papá cuando éste era joven.

Así se ve Miguel, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ı Foto: Ventaneando

Los usuarios de Internet quedaron sorprendidos con el aspecto físico del joven, pues destacan que heredó el atractivo físico de Luis Miguel, pues afirman que es muy parecido a su papá.

Aunque el joven se puso un cubrebocas para intentar despistar a los medios de comunicación, sin embargo, éstos ya lo habían captado.

Por otra parte, Daniel el otro hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel también fue captado pero debido a que es menor de edad las imágenes con su rostro fueron censuradas. Sin embargo, el periodista Ricardo Manjarrez comentó que el hijo menor tiene más parecido a Aracely Arámbula, mientras que Miguel heredó las facciones de Luis Miguel.

Esta es la primera vez que salen a la luz fotos del rostro de uno de los hijo de los dos famosos, ya que por casi 20 años se mantuvieron fuera de la vida pública.

Por el momento no se sabe si alguno de los dos jóvenes piensa seguir los pasos de sus padres, pero hace tiempo se reveló un supuesto video en el que uno de ellos cantaba, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si también se lanzaría en el mundo del espectáculo.

La complicada relación entre Luis Miguel y sus hijos

Aracely Arámbula ha revelado que durante varios años El Sol no ha querido reconocer a sus hijos ni verlos, incluso había una disputa por la pensión alimenticia.

En redes sociales han criticado al cantante por no ser un papá presente, lo funaron cuando Daniel cumplió 15 años en el 2023 y el cantante no felicitó al joven.

Aracely Arámbula, en una entrevista, le pidió a Michele Salas, la hija mayor de Luis Miguel, que abogue por ella y por sus hijos con el cantante, pues La Chule dijo que ella sí abogó por la primogénita cuando El Sol y ella estaban distanciados, de hecho el encuentro y reconciliación entre padre e hija se dio gracias a Aracely Aránbula.