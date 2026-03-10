¿Tiene Instagram Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

El hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, Miguel Gallego Arámbula, causa revuelo en redes sociales porque ya se reveló la imagen de su rostro de cómo luce actualmente.

Todo sucedió porque el hijo del cantante y la actriz fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañando a su mamá, ya que salieron de viaje en familia.

Aunque Aracely Arámbula llegó en modo de incógnito con cubrebocas, gorra y lentes para pasar desapercibida, pero los medios de comunicación la reconocieron inmediatamente.

La actriz trató de despistar a los medios sobre que iba sola, pero de repente dos jóvenes se acercaron a ella y los medios, inmediatamente, vieron el gran parecido entre ellos y Luis Miguel, por lo que se destaparon las primeras imágenes de sus hijos.

Así se ve actualmente Miguel Gallego Arámbula

Miguel Gallego Arámbula es el hijo mayor de la expareja y actualmente tiene 19 años de edad, el ahora joven mantuvo su identidad resguardada durante todos estos años, pues su mamá protegió su privacidad y nunca se les había visto la cara.

El hijo de Luis Miguel sorprendió por su gran parecido con su papá, los usuarios incluso señalan que tiene una cabellera similar a la de El Sol cuando tenía la misma edad de su hijo.

Así se ve Miguel, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ı Foto: Ventaneando

¿Miguel Gallego Arámbula tiene Instagram?

Después de que se revelaron las fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula e impactara con su físico, los usuarios y fans quieren saber más de su vida y se preguntan si tiene redes sociales.

La verdad es que no, Miguel Gallego Arámbula no tiene Instagram ni otra red social, al menos no de manera pública, porque como ya se mencionó su madre Aracely Arámbula ha hecho todo lo posible por proteger la privacidad de sus hijos, sobre todo porque tanto ella como Luis Miguel son figuras públicas con mucha fama y ella quería mantener a sus hijos alejados de todas las situaciones que traen consigo la fama heredada por sus dos padres.

Aracely Arámbula no publica a sus hijos en las redes sociales de ella, las únicas fotos que existen de ellos es de cuando eran pequeños y ella y Luis Miguel los presentaron ante los medios en una publicación de la revista Hola.