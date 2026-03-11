Fotos del hijo de Luis Miguel y su parecido con Michelle Salas

El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, Miguel Gallego Arámbula, se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que se descubrió su rostro por primera vez.

Todo ocurrió cuando el pasado 9 de marzo el programa Ventaneando reveló las fotos de la cara del hijo del cantante y la actriz, quien actualmente tiene 19 años y había permanecido fuera del ojo público por decisión de su mamá.

El parecido de Michelle Salas y Miguel Gallego Arámbula

Miguel Gallego Arámbula es uno de los tres hijos de Luis Miguel, su primogénita es Michelle Salas, a quien El Sol tuvo con la actriz Stephanie Salas.

Tras revelarse las fotos de Miguel Gallego surgieron las comparaciones con su media hermana Michelle Salas, pues los fans aseguran que sí existe cierto parecido entre los dos jóvenes.

Los usuarios de las redes sociales señalan que Miguel Gallego Arámbula y Stephanie Salas comparten algunos rasgos heredados de su papá. Por ejemplo, afirman que son muy parecidos en la parte de los pómulos y hasta la forma de la nariz y la boca.

Sin embargo, señalan que Miguel tiene mucho más parecido porque el joven usa el cabello muy similar a como lo usaba su papá cuando tenía su misma edad, 19 años.

Lo que sí comparten ambos hijos es que Luis Miguel nunca se hizo cargo de ellos, sus respectivas madres trabajaron para mantener a sus hijos.

Michelle Salas no vio a su papá por muchos años, fue hasta que Aracely Arámbula comenzó una relación con el cantante que ella empezó a abogar por Michelle para que Luis Miguel se reencontrara con ella. Este reencuentro fue de los más esperados por la prensa, de hubo las fotografías se volvieron virales en ese momento.

Por la parte de los hijos de Aracely Arámbula, Miguel y Daniel, El Sol nunca los vio en su infancia una vez que se separaron la actriz y el cantante.

Según Aracely Arámbula el cantante nunca le dio pensión para sus hijos y fue hasta después que el artista dijo, por medio de sus abogados que sí había enviado la manutención para sus hijos.

Luis Miguel hizo una extensa gira por México en años pasados y fue ahí cuando el intérprete de “La chica del bikini azul” Quiso reunirse con sus hijos, pero Aracely no quiso porque el cantante pidió que sus hijos fueran a verlo a su camerino y la actriz dijo que él tenía que ir a verlos a su casa.