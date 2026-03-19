Ex Miss Universo descubrió la ‘infidelidad’ de su ex con Ricky Martin por unas chanclas | VIDEO

Ex Miss Universo descubrió la infidelidad de su ex con Ricky Martin por unas chanclas

La ex Miss Universo Colombia, Kelly Reales, ha encendido la polémica después de que dio a conocer en redes sociales cómo descubrió que su novio le fue infiel con el cantante Ricky Martin mientras ellas se encontraba de viaje en Tailandia.

Durante el programa El Desorden de Marko, Kelly Reales contó la anécdota sobre la infidelidad de su novio con Ricky Martin y agregó que se dio cuenta de la misma por un detalle muy particular, ¡una chancla!

De acuerdo con lo que explicó, el cantante subió una fotografía donde desayunaba a sus historias de Instagram. En la imagen, aparecen unos pies en chanclas negras y dicho detalle captó la atención de uno de los amigos de la modelo, quienes la alertaron rápidamente.

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Y es que dicha amistad de la mujer habían logrado reconocer los pies de Max Barz, también modelo con el que salía ella. “Ricky justo sube una foto cinco días antes de que yo llegara a Tailandia; sale él [Ricky] y una persona con unas chancletas; mi mejor amigo lo ve y dice: ‘Kelly, ¿estos no son los pies de este man?’”, contó.

Fue durante su viaje a Tailandia que Kelly notó que las chanclas que tenía eran las mismas que aparecieron en las historias del cantante de ‘Fuego de noche, nieve de día’.

“Mi ex me fue infiel con Ricky Martin” ➖ La modelo KELLY REALES revela como descubrió la infidelidad de su novio MAX BARZ con RICKY MARTIN ‼️😱



Unas chanclas en una foto de Ricky, delataron a su novio 😳😳😳



"Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y… pic.twitter.com/4ZkXMT1vJI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 18, 2026

“Ahí me di cuenta de todo lo que pasaba, lo encaré y me lo negó. (...) Lo terminé, cuando me fui al otro día de Tailandia, él subió una foto con Ricky Martin”, recordó.

Después de que su anécdota se hiciera viral en sus redes sociales, los usuarios recordaron que el modelo había salido con Ricky Martin de manera pública mucho antes de que fuera pareja de Kelly.

De hecho ella hace una mención en su historia acerca de que había leído en internet que Max salía con el cantante, aunque nunca lo creyó: “Hay noticias que salen en Google, que él, no sé, sale con Ricky Martin, pero yo nunca le creí eso. Yo eso lo veía como raro”.

Algunas reacciones por el drama revelado por la ex Miss Universo fueron: