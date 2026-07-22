Filtran VIDEO donde Belinda y Kenia Os ‘se ignoran’ antes de la polémica con Danna Paola

Un video de hace un par de semanas se ha hecho viral en medio de las especulaciones sobre supuestos roces entre Belinda, Kenia Os y Danna Paola, pues mencionan que las primeras dos se habrían ignorado durante un partido en el Mundial 2026.

Recordemos que a mediados de 2025 pudimos ver en varias ocasiones juntas a las estrellas que fueron llamadas por el público “la trinidad del pop” y sus encuentros había dado mucho de qué hablar y generaron grandes expectativas.

Belinda, Kenia Os y Danna ı Foto: X @NuevaDannaEdits

Y es que se ha revelado que la colaboración musical entre las tres está en pausa, lo que ha generado fuertes rumores de tensiones. Esto sumado a unas declaraciones de Belinda donde celebra su próxima canción con Danna, que fueron mal interpretadas por seguidores de Kenia Os.

Aunque el tema ya ha sido aclarado por la interprete de ‘Cactus’, parece que el daño ya está hecho y los señalamientos que recibe junto con la actriz de Atrévete a soñar siguen dando de qué hablar.

¿Belinda y Kenia Os se ignoraron en un partido del Mundial 2026?

El video que circula a través de redes sociales muestra que ambas artistas se encontraban en la misma zona del estadio de la Ciudad de México durante uno de los partidos de la Selección Mexicana.

Sin embargo y contrario a la íntima amistad que muchas personas señalaban que tenían, no hay un acercamiento entre ellas a pesar de que no se encuentran muy lejos de la otra. El momento fue retomado ahora como una manera de evidenciar que la relación no es la misma de antes.

Pasó algo entre Kenia y Belinda, eso está más que claro no? pic.twitter.com/FLjCJz5sr6 — ‏ؘ (@gastopacas) July 21, 2026

Asimismo, ni Kenia ni Belinda compartieron alguna imagen juntas en el evento o después de ello, pese a su cercanía y que solían publicar material juntas que generaba reacciones positivas en redes sociales.

Sin embargo, muchos seguidores de ambas artistas señalan que las especulaciones no son más que eso y piden que dejen de suponer cómo se llevan Belinda, Danna Paola y Kenia Os. Estos son algunos de los comentarios:

“No creo, más bien es culpa de los fans por andar tirando mierda“.

“Kenia habló muy bien de Beli el mes pasado pero yo pienso que el problema es de los fans de Danna por tirar tanta mierd*“.

“Pues si hay tensión porque Belinda quería crear un grupo de girlie pop y seguro Kenia no quiso“.

“La hacen tanto de a pedo por esto y probablemente ya se habían despedido ahí y ya“.

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