Belinda y Danna Paola envían mensaje de apoyo a la Selección Mexicana ante partido contra Inglaterra | VIDEO

Belinda y Danna Paola envían mensaje de apoyo a la Selección Mexicana ante partido contra Inglaterra

Belinda y Danna Paola, dos de las estrellas pop más importantes del país, dedicaron un mensaje especial al público mexicano en el que mostraron su apoyo por la Selección Mexicana frente al partido contra Inglaterra..

Las cantantes que tienen una colaboración pendiente aparecieron vestidas con la playera de El Tri y se mostraron muy orgullosas posando juntas con la vestimenta color verde.

En el video Belinda aparece con el cabello ondulado de manera sutil, luciendo principalmente tonos castaños; Danna Paola no estaba lejos de un look similar, aunque ella llevaba su cabello en bucles apretados, de acuerdo con su actual era musical.

Las famosas hacen referencia a la frase ‘¿Y si sí?’ que ha causado furor en la afición mexicana al significar una posibilidad de triunfo por parte de México en la Copa del Mundo. Sin embargo, no dejaron atrás el ‘A que sí’, el reciente error que tuvo la cantante de ‘Cáctus’ cuando se confundió sobre la frase popular.

Sin embargo, el desliz fue aceptado por varias personas que señalaron que esta afirmación daba una intención de manifestar el triunfo mexicano, por lo que ha sido adoptada entre el público.

El video causó diversos comentarios en las redes sociales, donde reconocieron la calidad de artistas de ambas personalidades y su posición como iconos del país en el entretenimiento.

A su vez, desató dudas sobre cuándo llegará la antes mencionada colaboración entre las dos artistas y las también cantante Kenia Os, aunque parece ser que debido a complicaciones con los sellos discográficos, el tema no ha logrado liberarse

Este domingo 5 de Julio se disputa el partido de octavos de final entre México e Inglaterra el cual ha generado mucha expectativa en el público mexicano después de que por primera vez en 40 años la selección consiguiera superar el primer partido de eliminación directa del Mundial que en esta ocasión fue contra Ecuador.

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