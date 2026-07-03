‘¿A que sí?’ Belinda reacciona a los memes por cambiar el ‘¿Y si sí?’ con atrevidas FOTOS

Belinda protagonizó un momento viral después del partido México-Ecuador, pues durante una entrevista con TV Azteca, la famosa cambió la frase “¿Y si sí?" con la que millones de aficionados sueñan con el avance de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“El primer gol fue espectacular, el segundo gol ya fue lo máximo y me encanta la creatividad de los mexicanos. ¿Cómo es? A que sí, ¿no? ¿Cómo es?“, expresó la artista antes de que el reportero le diera la verdadera frase popular.

“Como es? A que sí? No? Como es?”



Alguien aléjala de Morita. pic.twitter.com/OqBPhVb8Vd — Don Justin Compean (@DonJustino_) July 1, 2026

Después de ser corregida, Belinda aseguró que “México está con todo” y agregó que “espera que el próximo partido sea mejor”, sin dejar de lado su icónica frase “ganando como siempre”. Finalizó al decir “vamos a ganar el próximo partido, lo decreto”.

Frase de Belinda en el Mundial se hace viral y ella reacciona

El clip rápidamente se hizo viral en redes sociales por el pequeño desliz de la cantante española mexicana que generó diversos memes. Pero lejos de engancharse en la polémica o preocuparse de más, la estrella pop decidió adueñarse del error y convertirlo en un triunfo.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda publicó una serie de fotos en las que presume su larga cabellera, su físico atlético y su rostro angelical, al aparece aparentemente, recién despertada.

Asimismo, en sus historias publicó una serie de videos de personas que utilizaron la entrevista para crear contenido, principalmente donde decían que sus declaraciones eran ideales para aparentar saber algo sobre el fútbol.

“Paren ya. Jajajajaja ya no puedo reírme más”, escribió Belinda, pero manteniendo el humor en todo momento. A pesar de ello, no ha dejado de compartir más videos de su frase viral que ya acompaña a otras como ‘Ganando como siempre’, ‘ella no impone moda’ y más.

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