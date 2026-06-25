El anuncio del retiro de Guillermo Ochoa del futbol profesional generó una ola de mensajes de reconocimiento y cariño hacia el arquero mexicano de 41 años.

Entre estos destacó el de Belinda, quien sorprendió a sus seguidores al dedicarle a Memo unas emotivas palabras en redes sociales. La cantante también envió aliento a la Selección Mexicana, quien ha obtenido resultados nunca antes vistos en una Copa del Mundo.

Belinda envía conmovedor mensaje a Memo Ochoa tras su retiro del futbol

La cantante Belinda compartió en sus historias de Instagram un mensaje acompañado de un clip corto de una entrevista al arquero Guillermo Ochoa, luego de salir de la cancha.

En su publicación, la intérprete expresó: “Viva México!!! Te queremos Memo Ochoa (@yosoy8a)”.

Y también aprovechó para enviar unas palabras de aliento a la Selección Nacional: “Qué emoción!! Vamos por ella!”, añadió haciendo referencia a su canción con Los Ángeles Azules, titulada “Por Ella”, lanzada en el marco del Mundial 2026.

Belinda envía mensaje de apoyo a Guillermo Ochoa ı Foto: Captura de pantalla IG belindapop

El gesto de Belinda fue ampliamente comentado por sus seguidores, quienes destacaron la humildad que tiene al reconocer a figuras que marcaron la historia del deporte nacional.

Memo Ochoa se retira del futbol

Guillermo Ochoa nació en Guadalajara, Jalisco, en 1985. A sus 41 años decidió poner fin a una carrera que lo convirtió en referente del futbol mexicano.

Se formó en las fuerzas básicas del Club América, donde debutó en 2004. Con el equipo azulcrema ganó títulos de liga y se consolidó como uno de los porteros más destacados.

Ochoa también jugó en clubes europeos como el Ajaccio en Francia, el Málaga y el Granada en España, además de ser convocado a seis Copas del Mundo con la Selección Mexicana, donde sus actuaciones memorables lo convirtieron en un ídolo nacional del futbol.

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