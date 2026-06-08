Belinda será Lilypad, la villana de Toy Story 5 | VIDEO

Belinda cumplió el sueño de muchos y ahora junto a Bad Bunny, será un nuevo personaje de la franquicia de Toy Story 5, pues dará su voz para el personaje de Lilypad, la villana de la nueva entrega.

La actriz y cantante ya había adelantado que algo tendría que ver con la ficción, pues recientemente había publicado unas pistas al compartir imágenes de personajes de la franquicia en sus redes sociales.

Yo en la vida soy como Belinda, planeo una sorpresa y luego te digo que te tengo una sorpresa y luego te doy pistas tan obvias que ya no es una sorpresa pic.twitter.com/EBC7MUlqvQ — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) June 8, 2026

En ese momento, las personas pensaron que Belinda podría reinterpretar la nueva canción de Taylor Swift ‘I knew it, I knew you’ que la americana lanzó para celebrar la icónica película animada, en una versión en español, sin esperar el verdadero rol de la celebridad en el proyecto.

Belinda será Lilypad en Toy Story 5

A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ en colaboración con Disney Studios LA anunciaron que la famosa será la voz de Lilypad para la película que se estrena el 17 de junio en cines.

“Me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney Pixar”, celebró la artista visiblemente emocionada. La noticia no tardó en generar emoción en el público mexicano, quien conoce su amplia trayectoria en la actuación y el cine.

La celebridad viajó a los estudios Pixar en San Francisco para dar a conocer la noticia y aprovechó para recorrer varias zonas, así como encontrarse con Tom Hanks y Tim Allen, quienes hacen las voces de Buzz Lightyear y Woody en la saga.

En otras postales, la celebridad aparece con una Lilypad en las manos. Recordemos que el personaje es una tableta con apariencia similar a la de un sapo. Esto emocionó a quienes recuerdan que en su infancia, Beli era famosa por su canción ‘Sapito’.

Algunas de las reacciones en redes sociales fueron:

"Mexican queen, ojalá conozca a Taylor en la premier internacional“.

"Gracias Disney, ahora queremos la versión en español de I knew it, I know you cantada por Belinda".

“Ganando como siempre mi Beli”.

"Beli, me emociono mucho como ahora todo mundo te quiere, como Belifan ver eso, es gratificante“.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Belinda está detrás de un doblaje de voz para una franquicia importante, ya que ella interpretó a Poppy en la película de Trolls, a Sunny Starscout en My Litlle Pony: Nueva Generación y a la Princesa Pea en Despereaux: Un pequeño gran héroe.

Belinda junto a los legendarios actores Tim Allen y Tom Hanks, voces de ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’ en la franquicia de Toy Story. pic.twitter.com/QoVtwy56cQ — Belinda Access (@BelindaAccess) June 8, 2026

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