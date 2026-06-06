Después de que Taylor Swift colaborara con Toy Story 5, ahora parece que es el turno de la icónica Belinda de sumarse a la saga animada más querida de Pixar. La cantante mexicana generó furor en redes sociales al compartir una pista que muchos interpretan como una señal de colaboración con la película.

La expectativa crece y los fans ya imaginan cómo podría integrarse su estilo pop en el universo de Woody, Buzz y Jessie.

Con esta pista Belinda revela colaboración con Toy Story 5, ¿de qué se trata?

Belinda publicó este sábado una historia de Instagram con una imagen tomada desde lo que parece ser un parque o el patio de una casa, donde aparecen la vaquerita Jessie y Buzz Lightyear sentados sobre un columpio hecho con una llanta, lo que desató toda clase de comentarios y teorías de una colaboración con Toy Story 5.

Además, la intérprete y actriz escribió en la foto: “¡El lunes les tengo una sorpresa brutal! Un sueño hecho realidad para mí ¡¡¡Adivinen!!!“.

Sus seguidores creen que la artista mexicana podría prestar su voz a un personaje nuevo de Toy Story 5, ser parte de los artistas de doblaje o incluso participar en la banda sonora de la cinta animada.

Historia de Instagram de Belinda donde aparecen los personajes de Toy Story ı Foto: IG belindapop

Pixar suele trabajar con figuras reconocidas de la música para enriquecer sus producciones, como en la entrega que está por estrenarse, donde participarán Taylor Swift con el tema “I Knew It, I Knew You” que es parte del soundtrack, o Bad Bunny, quien prestará su voz a un nuevo personaje.

En este caso, la posibilidad de que Belinda se convierta en parte de Toy Story 5 no parece descabellada, sobre todo porque la cantante ha mostrado interés en proyectos internacionales y su nombre es reconocido a nivel internacional.

Según con lo anunciado por la actriz, habrá que esperar atentas hasta el lunes para conocer cuál es la sorpresa que nos tienen Belinda y Toy Story 5.

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