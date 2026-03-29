VIDEO de Belinda donde ‘asalta’ un camión se hace viral: ‘Ya se la saben’

VIDEO de Belinda donde ‘asalta’ un camión se hace viral:

Belinda está de regreso en México para sumarse a la fiebre mundialista, después de que desde enero del 2026 se mudara temporalmente a España por las grabaciones de la serie ‘Carlota’ donde ella es protagonista.

Tras su regreso a México, Belinda no perdió la oportunidad de bromear un poco durante la noche del sábado, donde rodeada por amigos y compañeros del trabajo, aprovechó para entrar en el personaje de una delincuente y “asaltar” a las personas dentro de un camión.

Belinda en el Monumento a la Revolución grabando el videoclip musical para la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/ugItIxc7x3 — ℰ (@Eduardo9_C) March 29, 2026

Y es que la famosa estuvo 24 horas en el país, como anunció a través de sus redes sociales. “Voy a grabar el video de una canción muy importante”, reveló la celebridad. Se trata de la próxima colaboración de la artista con Los Ángeles Azules, el cual promete ser la obsesión del Mundial 2026.

Belinda ‘asalta’ un camión

En redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver a la cantante de ‘La Mala’ subiendo al camión mientras utiliza el mismo tono de voz que el de su personaje de Daniela en la serie de Mentiras.

La intérprete de ‘Luz sin Gravedad’ lleva el cabello suelto y un vestido corto de color dorado cuando sube a un camión con luces neón sosteniendo un micrófono en una de sus manos.

“Ya se la saben, carteras y celulares”, expresa ella, en referencia de la frase popular de los delincuentes cuando asaltan camiones. “No te hagas”, le dice a quien graba, “cartera, tu cartera”, insiste.

lo random e iconica que es belinda JAJAJA LA AMO pic.twitter.com/hghx6N7blr — vale 🏹 (@flawlessbeli) March 29, 2026

Ella sigue avanzando en su papel de ladrona: “Dame lo que tengas, eso es Cartier”, expresa mientras avanza en el camión y desata fuertes risas entre los Internautas. Después de un rato, ella regresa por donde vino, deteniendo su actuación.

El momento causó risas entre los Internautas, que celebraron el sentido del humor de Belinda y se preguntaron qué hacía en un camión. Algunas reacciones fueron: