Belinda revela el motivo por el que se va de México: ‘Voy a extrañar todo aquí’ | VIDEO

Belinda es una de las artistas más queridas en México, quien a través de los años ha destacado no solo por su belleza, sino por su talento y su gran amor por el país en el que creció y formó los primeros pasos de su carrera.

Ahora, Belinda se encuentra en un nuevo punto de su carrera, después de protagonizar la serie Mentiras de Prime Video y triunfar con Indómita, su más reciente álbum. Sin embargo, la artista no se detiene y su próximo proyecto la obliga a irse de México.

Belinda se va de México

Fue a través de una entrevista que la cantante de ‘La Cuadrada’ compartió detalles sobre su próximo proyecto en la actuación, por lo que tendrá que irse a vivir a España y después a Colombia por varios meses, lo que la lleva a alejarse de tierras aztecas.

“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar obviamente todo aquí”, declaró en entrevista para Ricardo Manjarrez de Ventaneando. Esto sucederá después de cumplir con sus presentaciones en la obra Mentiras: El Musical.

La actriz comenzará en breve con la filmación de Carlota, la bioserie, donde interpretará a la única emperatriz consorte de México y esposa de Maximiliano de Habsburgo. Se sabe que la serie será producida por Sony Pictures Television y constará de 10 episodios.

"Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre 7 y 8 meses de filmación, de preproducción, es un proyecto muy ambicioso”, añadió. Se espera que pasado ese tiempo, la famosa pueda regresar a tierras mexicanas.

En la serie, conoceremos desde la juventud de la emperatriz hasta el colapso mental que atravesó tras la ejecución de su esposo. Se trata de un personaje muy importante en la historia de México.

La cantante protagoniza la serie con un elenco lleno de talento mexicano y español, donde la acompañará Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo. Alejandro Bazzano (La Casa de Papel) y Ana Lorena Pérez Ríos (Como agua para chocolate), estarían a cargo de dirigir la serie.

Ante ello, Belinda comentó que se encuentra no solo en preparación para dar vida a Carlota de Habsburgo, sino que también viene música con artistas como Sebastián Yatra, pues reveló que irá a Puerto Rico para grabar el video musical con el artista.