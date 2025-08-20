Josh Ball ‘expone’ a Ángela Aguilar con supuesto comunicado sobre un embarazo

En redes sociales, la polémica relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa dando de qué hablar pues en Internet circula un supuesto comunicado de Josh Ball, jugador de la NFL y presunto exnovio de la cantante. Estas declaraciones revelarían que, en marzo de 2024, la intérprete de regional mexicano habría estado embarazada de gemelos, pero tuvo un aborto debido a las dudas que tenía sobre quién era el padre.

“Tomaste una decisión fuerte en marzo porque no sabías si los bebés eran míos o de Nodal”, declaró supuestamente el deportista.

De esta forma, en mayo del mismo año, cuando contrajo matrimonio con Nodal, no habría quedado rastro de esa historia. Sin embargo, la situación se torna más complicada, ya que el futbolista también afirmó en esta presunta comunicación que Pepe Aguilar, el padre de Ángela, lo habría amenazado sobre no hablar de este aborto o tendría consecuencias.

“Tu papá me advirtió que me quedara callado si no quería problemas”, escribió supuestamente Josh Ball.

¿Es real este supuesto comunicado que circula en Internet donde Josh Ball ‘expone’ a Ángela Aguilar sobre un embarazo?

Al parecer, este comunicado habría sido publicado en redes sociales de Josh, no obstante, en redes sociales varios usuarios aseguran no haber visto la publicación. Además, hasta el momento, Ángela Aguilar, Christian Nodal o Pepe Aguilar no han dado declaraciones al respecto, por lo que los seguidores de los artistas se mantienen al pendiente de lo que se diga en los próximos días.

Del mismo modo, Josh Ball no ha emitido algún mensaje afirmando o desmintiendo esta información, sin embargo, cerró los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Además, en redes sociales la gente recordó que, en 2024, cuando la boda de los cantantes de regional mexicano Christian Nodal y Ángela Aguilar era sólo un rumor, también se hablaba de un supuesto embarazo, pero no se supo nada después.

De confirmarse la información de este nuevo comunicado, los seguidores del triángulo amoroso Cazzu, Ángela y Nodal, tendrán una pieza más que agregar al rompecabezas de una de las relaciones más polémicas del ámbito de la música.