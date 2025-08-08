Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizan una nueva polémica después de publicar un video en TikTok siguiendo la tendencia del tag de esposos, una dinámica en la que la pareja responde a preguntas sobre su vida juntos con gestos o señalamientos.

Lo que parecía un momento tierno, pronto se convirtió en un tema de debate encendido en redes sociales. Usuarios cuestionaron desde su implicación en “relaciones ajenas” hasta sus prioridades como pareja.

Ángela Aguilar y Nodal graban el tag de esposos; los llaman ‘la burla’ y restringen los comentarios

En el clip, ambos revelan detalles cotidianos de su relación: Nodal es quien deja la ropa tirada en el baño y suele llegar tarde, mientras Ángela Aguilar se encarga de las finanzas del hogar y es la más sentimental. También señalaron que fue él quien dio el primer beso y quien primero dijo “Te amo”.

Sin embargo, el carisma de la publicación fue opacado por una ola de comentarios negativos. Algunos espectadores cuestionaron su papel en la relación, llegando a preguntar “¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, “¿Quién es la burla de todo México?”, “¿Quién no vende boletos para sus conciertos?” y “¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?”.

Debido al hate recibido, se restringieron los comentarios del video en TikTok, lo que enfureció a los usuarios.

Este tipo de reacciones no sorprenden en el contexto de una relación pública marcada por controversias desde su inicio. Su vínculo fue objeto de escrutinio debido a la rapidez de su relación tras la ruptura de Nodal con la cantante Cazzu, sumado a la polémica que generó que Ángela emergiera al panorama tras ese episodio.

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una ceremonia civil íntima el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos. Desde entonces, cada gesto en redes ha sido minuciosamente analizado por seguidores y detractores, en una relación que navega entre la admiración y la controversia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron un tag de esposos en TikTok que, lejos de ser un momento enternecedor, desató críticas contundentes en redes. El video, en el que respondieron con humor y romance a preguntas sobre su vida en pareja, fue atacado por usuarios que aprovecharon para cuestionar su relación y reputación pública, en un contexto en el que ya han sido foco recurrente del debate mediático.