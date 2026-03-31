Concursante de Miss Grand Tailandia se hace viral por su peculiar baile | VIDEO

El concurso Miss Grand Tailandia ha dado mucho de qué hablar. Ahora, por un video que no tardó en hacerse viral por su protagonista, pues vemos a una de las concursantes del certamen de belleza mientras que baila de una manera muy peculiar que encendió las redes sociales.

Y es que aunque en los certámenes de belleza parece que lo que más importa es la perfección y belleza, sin duda alguna actualmente las mujeres que participan en concursos como Miss Tailandia quieren mostrara sus personalidades únicas en el evento.

Si bien ya se coronó a Pathama Jitsawat como la ganadora de la actual edición del certamen, en los últimos días quien captó la atención del público fue una joven con una forma de moverse muy peculiar.

El baile viral de la concursante de Miss Grand Tailandia

Fue la joven Darathorn Yoothong, una chica que representó a la provincia de Kalasin con tan solo 18 años, quien encendió las redes sociales con su participación en una coreografía del evento donde encontró la mejor manera de destacar.

Y es que mientras todas parecían calcular sus movimientos, ella suelta el cuerpo y da varios pasos con gran velocidad e incluso algo de rabia en la opinión de muchos.

Si bien varios tildan sus movimientos de poco elegantes y no femeninos, son parte del hip hop. En el video compartido en redes sociales se observa el fuerte contraste entre el estilo enérgico de Yoothong y el ligero de las demás.

Los videos generaron comentarios positivos hacia la mujer por su originalidad. Te dejamos algunos de ellos:

“Diva”

“Eres por sí sola una vibra”

“Eres una estrella”

“Eres nuestra ganadora”

“Yo solo fui yo misma, pero esto es realmente inimaginable. Muchas gracias por el amor de todos en todo el mundo. Les prometo que regresaré más fuerte y con mayor diversión" publicó la modelo en su cuenta de Instagram que generó reacciones positivas por parte del público.

En su cuenta de Instagram, la joven cuenta con más de 22 mil seguidores. En dicha red social comparte sus avances en la vida y el baile.

Aunque Darathorn Yoothong generó gran empatía en redes sociales por los que celebraban su peculiaridad, de las 77 concursantes reunidas de las diferentes provincias tailandesas, ella quedó entre las primeras 20, pero no estuvo cerca de la corona que se llevó Pattama Jitsawat.