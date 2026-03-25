Concursante de Miss Grand Tailandia pierde los dientes postizos en pleno escenario | VIDEO

Inició la competencia de Miss Grand Tailandia 2026 y se registró un momento controversial por parte de la representante de la provincia de Pathum Thani, la modelo Kamolwan Chanago. La mujer protagonizó un accidente mientras realizaba su presentación en pleno desfile.

Modelo de Miss Grand Tailandia pierde los dientes postizos

La reina de belleza, Kamolwan Chanago se encontraba en medio de su pasarela durante la transmisión oficial de Miss Grand Thailand 2026 cuando perdió una pieza de una prótesis dental frente a todos.

En el video, podemos ver el momento en que en medio de unas breves palabras, la prótesis se cae en su boda y ella reacciona rápidamente a la situación, pues se lleva la mano a la boca y aleja su rostro de las cámaras.

Con la mayor tranquilidad, la mujer decidió dejar de lado la vergüenza y en su lugar, seguir caminando con una expresión de orgullo y serenidad, a pesar del accidente que había enfrentado momentos antes.

La candidata continuó con su rutina de modelaje sin interrumpir su participación ni perder el gesto. Esta reacción generó comentarios en redes sociales donde algunos destacaron la capacidad de la modelo bajo presión y otros se burlaron por el descuido.

¿Quién es Kamolwan Chanago?

Kamolwan Chanago, conocida por su apodo Panda, es una modelo y reina de belleza tailandesa, quien en la actualidad ostenta el título de Miss Grand Pathum Thani 2026.

Se formó en el modelaje profesional y destaca por su estatura y manejo de la pasarela, que son sus puntos fuertes, según la crítica mundial. Compite junto con varias candidatas por la corona nacional.

Su meta es ganar la final el próximo 28 de marzo para convertirse en la sucesora de Malin Chara-anan y viajar a la India para representar a Tailandia en el Miss Grand International 2026, aunque los usuarios aseguran que el incidente le costará la corona.

Kamolwan Chanago se ha mostrado en redes sociales después del percance, dejando de lado el momento bochornoso para mostrar su talento en el modelaje y su actitud positiva.