El mundo del rock mexicano se mantiene en alerta luego de que se conociera el delicado estado de salud de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes. La noticia de que sufrió un derrame cerebral generó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio.

En medio de rumores y especulaciones, Gabriel Gasú Rosales Siqueiros, fundador de Los Amantes de Lola y amigo cercano del músico, pidió calma y respeto hacia la situación. Además, reveló información sobre el estado de salud de Marcovich.

Gasú de Los Amantes de Lola, amigo de Alejandro Marcovich, habla del estado de salud del ex Caifanes

Gabriel Gasú Rosales Siqueiros, fundador de Los Amantes de Lola y amigo del exintegrante de Caifanes, compartió un mensaje en una transmisión en vivo desde redes sociales en el que solicitó frenar la difusión de información alarmista sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich y aseguró que está con vida.

“Mi fuente directa es la familia de Alejandro. Está delicado, pero está vivo”, afirmó, destacando que su cercanía con el círculo íntimo del guitarrista le permite transmitir datos confiables.

El músico pidió que la energía de los seguidores se concentre en enviar apoyo y buenas vibras a Alejandro Marcovich, en lugar de reproducir rumores sin fundamento.

“Si la familia no saca una nota, entonces todo lo demás que están leyendo en redes noticias sin fundamento”, expresó, invitando a la comunidad musical a unirse en oraciones y pensamientos positivos para la recuperación del exguitarrista de Caifanes.

La familia de Marcovich, a través de un comunicado firmado por su exesposa Gabriela Martínez y sus hijos Béla y Diego, confirmó que el pasado 19 de mayo el músico sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Actualmente se encuentra en terapia intensiva, en estado de coma y con pronóstico reservado, acompañado por especialistas y sus seres queridos.

⭕ Se dio a conocer que Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, sufrió un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo por la noche y actualmente se encuentra hospitalizado y en estado de coma; esto se sabe https://t.co/jEQJyDwCCH pic.twitter.com/XFpgTd0Q9h — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2026

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

Alejandro Marcovich, reconocido por su papel fundamental en la historia de Caifanes y por su virtuosismo en la guitarra, enfrenta las consecuencias de un derrame cerebral. Este tipo de accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en el cerebro, provocando daños que pueden ser graves.

El comunicado oficial de su familia señala que el músico se encuentra bajo cuidados médicos especializados, con un pronóstico reservado. Debido a esta situación, Alejandro Marcovich no podrá participar en los conciertos que tenía programados, incluido uno previsto para el 26 de junio en Puebla.