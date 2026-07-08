Cinema Tepito, séptimo arte mexicano para el barrio

El actor Pedro Joaquín, director de Cinema Tepito y orgulloso originario del barrio bravo, compartió en entrevista con La Razón que en este sitio capitalino “siempre ha habido un ADN cinéfilo, latente desde el siglo pasado con cines como el Florida, Acapulco y Bahía, que ya no existen y ahora son unidades habitacionales”.

Destacó también que “esa cinefilia ha seguido presente gracias al comercio informal con Tepito como la meca de la distribución del cine a través de la piratería. La mía se forjó en puestos de películas que tenía cerca cuando trabajaba con mi papá, quien es comerciante desde hace más de 40 años”.

Por ese motivo, desde 2024, con el proyecto Cinema Tepito, se dedica a llevar el cine al barrio a través de diversos ciclos y, en esta nueva edición, el Vol. 2 de su Ciclo de Cine LGBT+, presenta de manera alternada cada sábado los filmes El lugar sin límites (Arturo Ripstein, 1978), Niñxs (Kani Lapuerta, 2021), Nudo Mixteco (Ángeles Cruz, 2021) y En el camino (David Pablos, 2025), junto a los cortometrajes Oasis, Más mañana que otra vez, Alex y Salón Rojo.

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Recordó que “en 2023 el Festival de Cine de Barrio llegó a Tepito y me interesé mucho, les eché la mano e hicimos funciones en vecindades y espacios culturales, y armamos conversatorios. Esa experiencia me permitió conocer una parte de la exhibición que no conocía y me quedé con una espinita de querer continuar con esa labor. Entonces, José Armando Salomo Pumba, cineasta del barrio que estudió en el CCC, y yo decidimos comenzar este proyecto”, contó.

El actor señaló que en esta iniciativa han tenido una colaboración constante con quienes se dedican al séptimo arte en el país.

“Tanto él como yo conocemos a muchos productores, realizadores y actores mexicanos, tenemos la posibilidad de invitarlos para tener encuentros con ellos y acercarlos al barrio”, agregó.

Comentó que “al comenzar a idear esta idea quería que fuera un proyecto que a mí me hubiera gustado tener cerca cuando estaba descubriendo todo este universo del cine, que trajera películas al barrio y apostara por encuentros entre quienes hacen nuestro cine con quienes lo ven, ahora existe y el público al que está dirigido inmediatamente está conformado por vecinos y comerciantes de la zona, ésa es nuestra apuesta”.

Con Barrio Tepito también impulsan un cine en el que este lugar se muestre lejos de prejuicios y con sus propias narrativas.

“También estamos apostando por desarrollar nuestras propias películas con narrativas propias porque la mayoría de las películas que existen sobre el barrio son hechas por gente que no es de aquí y eso se siente como una mirada externa, estamos algo cansados de ese tipo de representaciones estereotipadas”, señaló.

Cinema Tepito seguirá con funciones cada sábado a las 18:30 horas en el CAO Tepito (Rivero 12, Colonia Morelos) hasta el 18 de julio, para posteriormente presentar un nuevo ciclo.

Forman públicos

Próximas funciones.

11 de julio

Nudo mixteco, de Ángeles Cruz,

18:30 horas. Entrada libre.

18 de julio

En el camino, de David Pablos,

18:30 horas. Entrada libre.