Alejandra Ambrosi domina la pantalla desde el lado oscuro

LAS MUJERES dejaron de ser únicamente “la buena” o “la villana”. Hoy cargan contradicciones, ambiciones, heridas y una complejidad que durante décadas estuvo reservada para los personajes masculinos. Alejandra Ambrosi está convencida de que esa transformación refleja la evolución de la televisión y del público.

Por lo anterior, celebra que sus dos nuevos proyectos la coloquen en el centro de historias donde las antagonistas ya no son simples generadoras de conflicto, sino mujeres que defienden su propia verdad, aunque el camino que elijan resulte moralmente cuestionable.

El Tip: EL GUARDIÁN de mi vida se emite de lunes a viernes a las 21:30 horas por Las estrellas. Una familia complicada está disponible en ViX.

“Me ha tocado ser muy antagónica y me encanta, porque ya no se trata de hacer a la villana que disfruta hacer daño, sino de resignificar el lado oscuro de la gente y entender de dónde viene su sombra”, aseguró en entrevista con La Razón.

Tras el éxito de Doc, Alejandra Ambrosi llega con El guardián de mi vida y Una familia complicada, dos producciones que, aunque pertenecen a universos distintos, comparten una característica: colocar a las mujeres como el motor emocional y dramático de la historia.

Para la actriz, ese cambio responde a una industria que poco a poco se atreve a escribir personajes femeninos más cercanos a la realidad, alejados de los estereotipos que dominaron las telenovelas.

“Lo que más disfruto es cuando me entregan personajes con tela de dónde cortar. Ahí soy feliz. No importa si son buenas o malas; lo importante es que sean humanas, que tengan contradicciones, que puedas entender por qué hacen lo que hacen”, compartió.

En El guardián de mi vida, nueva versión del clásico melodrama Amor en custodia, ahora producido por Juan Osorio, interpreta a Georgina, una mujer que lucha ferozmente por conservar a su esposo, interpretado por Daniel Arenas, aun cuando sus métodos la conviertan en una de las figuras más incómodas de la historia.

“Voy a hacer todo y más para no perder al hombre que amo y para que no se destruya mi familia. Ella va derecho, no se quita, dice lo que piensa, no tiene filtros y sí, utiliza estrategias de manipulación”, contó.

La actriz consideró que ahí radica la evolución de las nuevas producciones: ya no buscan juzgar a las mujeres, sino comprenderlas.

“Juan Osorio vistió esta historia con temas muy actuales. Habla de la resignificación del papel de la mujer, del hombre, de las diferencias sociales, de las redes sociales y de cómo hoy vivimos las relaciones desde otro lugar”, resaltó.

En contraste, Una familia complicada explora las luchas de poder dentro de una familia. Ahí da vida a Yadira, una mujer que constantemente empuja a su esposo —Marcus Ornellas— a conquistar un lugar privilegiado dentro del núcleo.

“Somos como Macbeth y Lady Macbeth. Ella siempre está empujándolo para conseguir más, para mantener un estatus, aunque por dentro todo se esté cayendo a pedazos”, expresó la artista.

Reconoció que estos personajes le permiten experimentar emociones que en la vida cotidiana nunca expresaría. “Uno aprende a autorregularse. Ellas no. Dicen lo que sienten, hacen lo que desean y es muy liberador”, dijo.

Por eso definió la actuación como un ejercicio profundamente emocional. “Siempre nos decían que actuar tiene una función muy catártica. También sana al actor y al público, porque todos nos vemos reflejados en las historias”, expresó.

Esa búsqueda de personajes cada vez más complejos también guía sus próximos pasos. Mientras la actriz espera el estreno de una película independiente sobre violencia de género, desarrolla un nuevo proyecto teatral y continúa escribiendo historias propias.