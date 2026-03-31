¿Quién es la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Revelan presunta identidad

Revelan supuesta identidad de la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí fue real el video en el que una mujer aparece asoleándose en Palacio Nacional y que, dijo, ya fue sancionada, salieron a la luz versiones sobre la identidad de dicha mujer.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria informó: “Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el Sol, después revisaron y resulta que sí hubo una persona que se había sentado en la ventana ese día”.

Tras estas declaraciones surgió el cuestionamiento en redes sociales quién es la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional y se difundió un nombre, aunque éste no ha sido confirmado por las autoridades todavía.

¿Quién es la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional?

De acuerdo con el usuario de X @vampipe, la mujer que habría tomado el sol en Palacio Nacional sería Florencia Franco Fernández, directora general de coordinación del Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora y esposa del exsubsecretario de Hacienda Gabriel Yorio.

Ya sólo nos queda saber quién es la Funcionaria de la Ventana del Palacio Nacional ¿no?



¿Y si les digo que es la Directora General de Coordinación de @Edgar_Amador_Z? Florencia Franco Fernández.



Esposa del Exsubsecretario de SHCP @GabrielYorio. pic.twitter.com/HAof56UUnG — vampipe ⍨ (@vampipe) March 31, 2026

Asimismo publicó un video de Florencia Franco Fernández hablando y las imágenes de la mujer en Palacio Nacional para hacer una comparación de la identidad de la mujer que causó polémica en el icónico recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “hay que tener mucho respeto de lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico”.

Infodemia desmintió video y luego rectifica

El video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional se viralizó la semana pasada e inmediatamente fue desmentido por Infodemia, una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que busca combatir las noticias falsas en el país.

“El video que circula en redes sociales es falso y fue generado conInteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, aseguró Infodemia MX.

Sin embargo, tras la confirmación de la veracidad del video por la mandataria, Infodemia rectificó el error y escribió en su cuenta de X: “InfodemiaMx rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”.