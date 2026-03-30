Sheinbaum admite que video de persona tomando el sol en Palacio Nacional es verídico e informa que hubo sanción

Sheinbaum reconoce que video en Palacio Nacional es verídico, pero informa que ya hubo sanción.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las imágenes que se viralizaron en días recientes, que muestran a una persona tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional, son auténticas, si bien aseguró que por estos hechos se impuso una sanción a la persona responsable.

Cuestionada sobre el tema en su Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo reconoció que las imágenes son verídicas y no fueron un montaje o una creación con Inteligencia Artificial como se especuló en medios digitales.

Dicen que lo de la mujer asoleando las piernas en la ventana de Palacio Nacional es AI....



A ver, revisen este nuevo ángulo en su sistema de detección. pic.twitter.com/MQAQf4rd9E — vampipe ⍨ (@vampipe) March 20, 2026

A causa de esto, a la persona que aparece en el video se le impuso una sanción, después de haberlo consultado con la persona responsable de esa sección del Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Informa esta mañana Sheinbaum dona 20 mil pesos a cuenta de apoyo a Cuba

No obstante, enfatizó que esta práctica no está prohibida explícitamente en ningún reglamento interno del recinto, aunque destacó la importancia de guardar el debido “respeto” al Palacio Nacional por su significado cultural e histórico.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a respetar el patrimonio tras la difusión de un video donde una mujer toma el sol en un balcón de Palacio Nacional.



Aclaró que no existe una prohibición explícita, pero subrayó la importancia de cuidar el significado del recinto histórico.… pic.twitter.com/ueC0oqYb7i — Azucena Uresti (@azucenau) March 30, 2026

La presidenta explicó que, inicialmente, cuando se difundió el video, se pidieron informes al área correspondiente, que en un principio negó los hechos.

Sin embargo, tras ahondar en lo ocurrido ante la aparición de más videos, se encontró que una persona sí salió a tomar el sol, como se documentó en el video.

La identidad de la persona que tomó el sol en la ventana del Palacio Nacional aún se desconoce.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am