Desmienten video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional; afirman que se utilizó IA

El video en el que aparece una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional, ya fue desmentido por el Gobierno de México. La conclusión del análisis del material indicó que fue manipulado o generado con inteligencia artificial.

El desmentido del video que se volvió viral estuvo a cargo del organismo Infodemia MX, una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que busca combatir las noticias falsas en el país.

En una publicación realizada en la red social X, se colocó una imagen en la que se puede ver cómo se analizó el material.

“El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, aseguró Infodemia MX.

❌Falso que una mujer "tomó el sol" en Palacio Nacional



✅El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial. De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA… pic.twitter.com/BOF8LAoB4R — InfodemiaMx (@infodemiaMex) March 19, 2026

El video de la “mujer tomando el sol” fue compartido varias veces por los usuarios de Internet. En el material se escuchan motores de autos, claxones y murmullos de personas que caminan por el Zócalo.

La mujer, presuntamente generada con IA, utiliza un vestido mientras se asolea con las piernas descubiertas en una ventana del Palacio Nacional.

Este caso, volvió a abrir un debate sobre la utilización de la Inteligencia Artificial para generar videos que pueden perjudicar a otras personas. En ese sentido, El Gobierno de México ya anunció que trabaja en un proyecto para regular el uso de esta tecnología.

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JVR