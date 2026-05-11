Tres mexicanos, entre los seis migrantes localizados sin vida en Laredo, Texas: SRE

Tren de la compañía Union Pacific, en una fotografía ilustrativa.

Eran mexicanas tres de las seis personas halladas sin vida al interior de un vagón de un tren de la compañía Union Pacific en Laredo, Texas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Departamento de Policía de Laredo confirmó la nacionalidad de al menos tres personas, aunque están a la espera de los resultados forenses para la identificación del resto de las víctimas.

La Cancillería precisó que el Consulado General de México en Laredo brindará asistencia a las familias de los connacionales identificados para la repatriación de los cuerpos a México.

“Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, añadió la representación diplomática.

COMUNICADO. "El Consulado General de México en Laredo atiende casos de personas migrantes fallecidas".https://t.co/GvrUxkPnvM pic.twitter.com/HvXgqAMKoD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2026

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cehr