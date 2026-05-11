Hijos de ‘El Chapo’ habrían negociado entregarse a EU desde hace un año, reporta Los Angeles Times

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo, líderes de la facción del Cartel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, habrían mantenido contacto con autoridades de Estados Unidos para negociar una posible entrega para evitar ser asesinados o capturados, de acuerdo con Los Angeles Times.

Según el periodista Keegan Hamilton, las conversaciones llevarían alrededor de un año y ambos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán esperarían el desarrollo de los procesos abiertos contra sus medios hermanos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes permanecen bajo custodia en Estados Unidos y cooperan con las autoridades de ese país.

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado por Los Angeles Times como una “figura clave” en la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Estados Unidos ofrece recompensa de 10 millones de dólares por "Los Chapitos". ı Foto: larazondemexico

Iván Archivaldo habría favorecido elección de Rubén Rocha en 2021

Iván Archivaldo habría operado en favor de Rubén Rocha Moya para garantizar su elección como gobernador en 2021, a través de lo que el diario describió como “una campaña de terror”.

La acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York también incluye señalamientos contra otros nueve servidores públicos y exfuncionarios estatales, entre ellos Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Según Keegan Hamilton, las acusaciones estarían basadas en un “libro de contabilidad” con presuntos pagos mensuales de sobornos a altos funcionarios de Sinaloa, que habría sido recuperado en México durante la investigación.

No obstante, “la acusación parecía basarse en evidencia que tuvo que haber sido obtenida a través de vigilancia extraordinaria, o de personas íntimamente familiarizadas con Los Chapitos”, señala el periodista.

El pasado 6 de mayo, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que podrían presentarse más acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Claro. Sí. Ya hemos acusado formalmente a varios funcionarios del gobierno mexicano, y recientemente también a un juez. Así que eso continuará ”, afirmó en entrevista con News Nation.

Blanche recordó que, desde 2025, México ha entregado a Estados Unidos a 92 narcotraficantes, algunos de alto interés para Washington, quienes, señaló, “probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en cargos adicionales”.

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cehr