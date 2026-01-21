México envía a EU a otros 37 capos del narco; suman 92 en tres entregas

El Gobierno de México anunció el traslado hacia Estados Unidos de 37 operadores de organizaciones criminales recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer que el operativo fue ejecutado por el Gabinete de Seguridad en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional.

“Esta mañana, el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”, señaló el funcionario a través de redes sociales.

EL DATO: EL PRIMER ENVÍO ocurrió en febrero del 2025, cuando México mandó a 29 presuntos narcos de alto perfil, y el segundo fue en agosto, con el traslado de otros 26.

De acuerdo con la SSPC, el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de EU, bajo el compromiso expreso de que no se solicitará la pena de muerte contra las personas entregadas y con pleno respeto a la soberanía nacional.

Algunos perfiles que fueron enviados a cortes de EU ı Foto: Especial

Los reos fueron enviados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, en un operativo coordinado desde el penal de máxima seguridad.

García Harfuch destacó que, con esta acción, ya suman 92 criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos en lo que va de la presente administración, quienes ya no podrán generar violencia en territorio mexicano. Según las autoridades, entre las personas trasladadas se encuentran operadores del Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico.

Especialistas en seguridad coincidieron en que, pese al aumento de detenciones, extradiciones y decomisos anunciados por el Gobierno mexicano, no se ha logrado un debilitamiento estructural de los principales cárteles, y las acciones responden más a presiones políticas de Estados Unidos que a una estrategia de fondo.

Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que el reciente traslado de 37 personas al país vecino no tendrá un impacto directo en la disminución de la violencia ni en la operación de las organizaciones criminales. El académico consideró que al menos 33 de los trasladados eran actores de tercer nivel o de mediana relevancia, fácilmente sustituibles dentro de la estructura criminal.

SIGUEN EXISTIENDO el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Estos traslados no acaban con ninguno de esos fenómenos; en el mejor de los casos, tienen un impacto provisional muy pequeño VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila



Sin embargo, observó que las extradiciones pueden ser útiles para Estados Unidos, sobre todo porque los procesos judiciales son públicos y permiten obtener información sobre redes criminales. En México, no obstante, el efecto es limitado, ya que los grupos se reorganizan rápidamente, dijo.

El experto afirmó que estos envíos funcionan como una “válvula de escape” para reducir la presión del gobierno estadounidense, sin que ello signifique una solución a los problemas estructurales.

En este sentido, el experto en seguridad David Saucedo coincidió en que la mayoría de los detenidos en el último año pertenecen al tercer nivel de las estructuras criminales y no a los verdaderos mandos estratégicos.

“Lo que hemos visto son detenciones del staff: jefes de sicarios, operadores financieros, jefes de escoltas. Son personajes relevantes, pero prescindibles (...) es como expulsar a un jugador en un partido de futbol: no necesariamente pierdes el partido. Incluso con diez jugadores puedes ganar”, dijo.

Saucedo remarcó que no se ha tocado al primer ni segundo nivel de los cárteles, ni en el Cártel Jalisco Nueva Generación ni en el de Sinaloa, donde los principales comandantes regionales siguen operando, y aclaró que la estrategia de capturar liderazgos no reduce el flujo de drogas, como lo demuestra la experiencia de Colombia en los años noventa. “La producción, el transporte y la venta siguen funcionando. No hay un día de luto por la captura de un capo. Las empresas criminales continúan operando”, afirmó.

Desde su punto de vista, las detenciones actuales cumplen más un objetivo político y mediático, tanto para el Gobierno mexicano como para el estadounidense.

“Sirven para mostrar resultados, para cumplir compromisos con la base electoral de Trump, pero no para desmantelar el narcotráfico”, concluyó.

Entre los trasladados se encuentra Ricardo Cortés Mateos, El Billetón, identificado como operador financiero del Cártel del Golfo, facción Los Escorpiones, así como Fidel Félix Ochoa, Don Fido, y Óscar Hernández Flores. En el grupo también figura Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z-27, señalado como tercero al mando de Los Zetas, además de Luis Alfonso Navarro Quezada, Pez, colaborador de Los Hermanos Bonques, afines al CJNG.

La lista incluye igualmente a Eliezer David Seas Centeno, El Picho, integrante de una banda dedicada al secuestro y tráfico de drogas; Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico y considerado objetivo prioritario del FBI; así como Carlos Alberto Guerrero Mercado, El Químico. También fue trasladado Jair Francisco Patrón Tobías, H4 o Crixus, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva.

En el operativo aparecen Guillermo Isaías Pérez Parra; Manuel Ignacio Correa, El Argentino; Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, T; Yahir Alejandro Luján Rojo, Rojo; Eliomar Segura Torres, Helio; Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y Gustavo Adolfo Castro Medina. A ellos se suma Roberto González Hernández, El 04, líder de Los Cabrera Sarabia, vinculados al Cártel del Pacífico.

EL TIP: LOS GOBIERNOS de México y EU han descrito estos envíos como un signo de la cooperación que mantienen en materia de seguridad y combate a los grupos del crimen organizado.

También fueron enviados a Estados Unidos Heriberto Hernández Rodríguez, Negrolo, líder del Cártel del Noreste; María del Rosario Navarro Sánchez, La Señora, integrante del CJNG con orden de aprehensión del FBI; y Ricardo González Sauceda, El Ricky, identificado como líder regional del Cártel del Noreste. La lista continúa con Francisco Arredondo Colmenero, Pancho; Luis Carlos Dávalos López; y Daniel Menera Sierra, Dany.

Entre los perfiles ligados al Cártel del Pacífico destacan Humberto Rivera, El Viejón, objetivo prioritario del FBI; Julio César Mancera Dozal, Tortuga, integrante de la facción Los Mayos; figura Juan Pablo Bastidas Erenas, Payo Zurita, operador logístico de los Beltrán Leyva, y Abraham Macías Mendoza, Don Abraham.

El traslado incluyó a Pedro Inzunza Noriega, El Señor de la Silla, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva; José Luis Sánchez Valencia, El Chalaman, operador del CJNG e identificado como familiar de El Mencho; Juan Carlos Alonso Reyes; y Rodrigo Pérez Mezquite, Don Rodrigo”.

Completan la lista Jorge Damián Román Figueroa, El Soldado, líder de Los Malas-Mañas, afín al Cártel del Pacífico–Los Mayos; Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de Los Deltas, vinculados al CJNG; Hernán Geovani Ojeda Elenes, Inge; José Pineda Pérez, Pretty Boy; José Torres o José Torres Espinoza, Big Joe; y José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva.

Capturan a Nacho Vega, líder del Cártel del Golfo

Por Ángel Molina

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República detuvieron en Tamaulipas a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.

Autoridades detallaron que “Nacho Vega” era jefe de las células Escorpiones y Ciclones, organizaciones vinculadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos. La detención se realizó gracias a labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar su zona de operación en la región.

El Dato: Los Escorpiones y Los Ciclones son dos facciones del CG en Tamaulipas, se enfrentan al Cártel del Noreste y Los Metros por el territorio y las rutas de narcotráfico de la frontera.

Derivado de trabajos de investigación, en Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, jefe de las células Escorpiones y Ciclones,… pic.twitter.com/uNyjmOQV7U — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

Detallaron que, durante el operativo, se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores. Además, se confirmó que el detenido cuenta con una orden de arresto activa en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, y que operaba una empresa criminal relacionada con sus actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que esta acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera del Cártel del Golfo y fortalece la seguridad en la región.

Según informaron, con estas acciones el Gabinete de Seguridad refuerza su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas, armas y personas entre México y Estados Unidos.

De forma paralela a esta detención, la mañana del pasado martes fue extraditado a EU Ricardo Cortés Mateos, alias El Billetón, quien se presume forma parte del mismo grupo delictivo al fungir como operador financiero de Los Escorpiones.

El Cártel del Golfo fue incluido por la administración de Donald Trump en la lista de organizaciones terroristas extranjeras en febrero pasado, junto con las organizaciones criminales: Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa (CS), el del Noreste (CN), La Familia Michoacana (LFM) y Cárteles Unidos (CU).

En febrero de 2025 la administración de Donald Trump designó a diferentes grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras bajo el argumento de que “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de EU y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”. No obstante, esta medida ha sido entendida como una vía para justificar una intervención militar estadounidense en México.

Según InSight Crime, el Cártel del Golfo es considerado una de las organizaciones delictivas más antiguas del país.

Durante su periodo de mayor poder, su entonces líder, Osiel Cárdenas Guillén, llegó a ser considerado el jefe del crimen organizado más influyente de México. No obstante, con el paso del tiempo, el grupo ha visto mermada su fuerza y control territorial, principalmente por fracturas internas que dieron origen a distintas facciones que ahora se enfrentan por el control territorial.

A pesar de ello, estas células mantienen presencia en zonas clave de la frontera entre México y EU, en la región del Golfo de México. En años recientes, han obtenido ingresos del creciente flujo de migrantes que cruzan de manera irregular hacia territorio estadounidense.

Asimismo, su ubicación en corredores fronterizos estratégicos les ha permitido conservar ventajas para el trasiego de drogas, como cocaína y metanfetamina, hacia el vecino país del norte, así como para el ingreso de armas de alto poder y recursos financieros a México.





Detienen en Sinaloa a 2 narcos estadounidenses

Por Ángel Molina

Autoridades mexicanas detuvieron a Joshua “N”, de 40 años, y Raymond “N”, de 43, hermanos de nacionalidad estadounidense requeridos por el estado de Montana, Estados Unidos (EU), por delitos graves que incluyen conspiración para distribuir drogas, posesión de un arma automática utilizada en un crimen violento vinculado con narcóticos y violación a la libertad condicional.

La detención se realizó en el Fraccionamiento Real del Valle, en Mazatlán, Sinaloa, como resultado de labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional con el Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) y recorridos de seguridad en la zona.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras su arresto, Joshua y Raymond “N” fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites correspondientes, en espera de su posible extradición hacia EU.

Esta detención se sumó a otra captura de alto interés para el gobierno estadounidense, la cual se realizó el pasado fin de semana en Pachuca, Hidalgo. El detenido fue identificado como Alejandro Rosales Castillo, quien era requerido por la justicia del estado de Carolina del Norte, EU, por diversos delitos, entre ellos, homicidio en primer grado, robo de vehículo, secuestro y hurto con arma de fuego.

Rosales Castillo está incluido en la lista de los fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 2017. La agencia de EU ofreció una recompensa de 250 mil dólares por información que permitiera su captura. Autoridades mexicanas lograron su detención en Pachuca, luego de que había figurado en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

En un comunicado, autoridades federales mexicanas reconocieron que la aprehensión se concretó tras semanas de intercambio de información entre instancias de seguridad de ambos países. La relevancia de la detención fue destacada por agencias policiales internacionales.

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx, @FGRMexico e @INAMI_mx detuvieron a Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montana por los delitos de conspiración para distribuir sustancias… pic.twitter.com/rWkBHk8Gel — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

Trump anticipa acción en tierra contra cárteles

Por Ángel Molina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su gobierno está preparando una nueva fase de operaciones para atacar por tierra a las organizaciones del narcotráfico que trafican drogas hacia su país, después de afirmar que ya han logrado asegurar casi todo el flujo de estupefacientes por vía marítima.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump insistió en que la prioridad ahora es detener el ingreso de drogas por la frontera terrestre con México, un componente que, según él, representa el 3 % restante del total del tráfico ilícito que llega a los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca ı Foto: AFP

El mandatario señaló que “pronto” comenzarán estas acciones sobre tierra firme, sin dar un calendario específico ni señalar qué fuerzas o países estarían involucrados directamente.

EL DATO: EL DEPARTAMENTO de Estado de EU ha exigido al Gobierno mexicano “resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas”.

Aseguró que, tras haber logrado disminuir el tráfico de drogas por mar en 97 por ciento debido a los operativos en el Caribe y el Pacífico en contra de lanchas y embarcaciones presuntamente relacionadas con los cárteles, desde el pasado mes de septiembre, ahora están “empezando” a atacarlos por tierra, operación que describió como “mucho más fácil” que las intervenciones marítimas.

“Estamos asegurando casi el 100 % de las drogas que llegan por mar y muy pronto lo vamos a hacer con las drogas que llegan por tierra; sabemos exactamente de dónde vienen”, dijo Trump ante medios de comunicación.

La postura del presidente estadounidense se da en un contexto de tensiones crecientes con México sobre cómo enfrentar al crimen organizado aunando a que Washington han manifestado en repetidas ocasiones que los cárteles representan una “amenaza significativa” para la seguridad de los Estados Unidos, y han anunciado medidas para intensificar la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.

Apenas el 8 de enero, en entrevista con Fox News, el presidente de EU insistió en realizar operaciones por tierra para detener a los cárteles mexicanos.

“Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están controlando México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles están operando y matando a 250 o 300 mil personas en nuestro país cada año”, dijo.

Desde mediados de 2025 la administración Trump realizó diversos ataques a pequeñas embarcaciones en litorales de Colombia y Venezuela, las cuales eran señaladas por la Casa Blanca de realizar labores de narcotráfico.

Hasta comienzos de enero de 2026 se habían reportado al menos 36 ataques a supuestas “narcolanchas”, los cuales han derivado en la muerte de 114 personas.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la posibilidad de un despliegue militar estadounidense en territorio mexicano, aunque ha reiterado la voluntad de mantener y fortalecer la colaboración en seguridad con Estados Unidos, siempre bajo el respeto a la soberanía nacional.

Incluso, la titular del Ejecutivo federal mantuvo recientemente una llamada telefónica con su homólogo, en la que, aseguró, se tocaron temas relacionados con la seguridad y la soberanía de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

El anuncio de Trump se suma a una serie de declaraciones y acciones recientes de su administración en la región, que incluyen también la intervención militar en Venezuela y la designación de cárteles como organizaciones terroristas.