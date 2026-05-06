Cargueras respaldan al AIFA y reiteran la continuidad de sus inversiones.

Empresas de carga aérea, mensajería, transporte terrestre y agencias aduanales ratificaron la continuidad de sus operaciones e inversiones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), durante una visita de supervisión encabezada por autoridades federales este 6 de mayo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Nacional de Aduanas de México y directivos del AIFA recorrieron la terminal como parte de las reuniones de trabajo instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la operación carguera en ese complejo aeroportuario.

El titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, y Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destacaron la capacidad operativa del aeropuerto para manejar mercancías a gran escala dentro del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México.

“La colaboración entre el Gobierno Federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías”, señalaron ambos funcionarios.

COMUNICADO CONJUNTO RELACIONES EXTERIORES-COMUNICACIONES-HACIENDA-ADUANAS. "La industria de carga aérea reconoce las capacidades del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA)."https://t.co/BhWDdhM0t0 pic.twitter.com/QcM90chzmo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 7, 2026

Durante el encuentro, representantes del sector privado reconocieron la conectividad terrestre y aérea del AIFA, así como su utilidad para la distribución nacional e internacional de productos. También expresaron satisfacción con los niveles de eficiencia y seguridad de la terminal.

El comunicado conjunto detalló que las compañías cargueras ratificaron su postura de mantener y ampliar actividades en el aeropuerto. Además, asumieron el compromiso de continuar con inversiones en infraestructura propia dentro del complejo para fortalecer el ecosistema logístico.

Con la participación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, las autoridades resaltaron la modernización aduanera en el aeropuerto. De acuerdo con el Gobierno federal, esos avances permiten un control riguroso y ágil para el movimiento de mercancías de alto valor y productos perecederos.

Por su ubicación, infraestructura y conexión con rutas terrestres, el AIFA quedó presentado por las dependencias federales como un punto estratégico para el comercio nacional e internacional. El Gobierno de México sostuvo que la integración tecnológica y los procesos aduaneros ágiles reducen tiempos de tránsito y elevan la competitividad logística del país.

La visita de supervisión buscó mostrar respaldo institucional y privado a la operación de carga en la terminal, en medio de la apuesta federal por consolidar al AIFA como centro logístico dentro del Valle de México.

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JVR