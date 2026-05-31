Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 31 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta movilidad este domingo 31 de mayo, debido al retorno de miles de automovilistas que aprovecharon el último fin de semana del mes para realizar viajes entre la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos confirmados, autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles retrasos por la elevada carga vehicular.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera con normalidad este domingo, con circulación abierta en ambos sentidos y sin afectaciones mayores previstas durante las primeras horas del día.

Sin embargo, conforme avance la tarde se espera un incremento importante en el flujo vehicular, especialmente en dirección hacia la Ciudad de México, debido al regreso de viajeros y al tránsito habitual de transporte de carga que circula por este corredor carretero.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente que pudiera afectar la circulación y reducir los tiempos de respuesta en caso de emergencia.

Tramos con tránsito lento

Las zonas donde habitualmente se registra mayor carga vehicular y donde podrían presentarse afectaciones durante este domingo son:

La caseta de San Marcos , con posibles filas durante las horas de retorno.

Los tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , donde suele aumentar la circulación durante la tarde.

El acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales puntos de congestionamiento.

La zona de Río Frío, donde frecuentemente se presentan reducciones de velocidad por las condiciones del camino y el tránsito pesado.

En estos puntos podrían registrarse periodos de circulación lenta o avance intermitente, principalmente entre las 16:00 y las 22:00 horas.

Posibles afectaciones durante el día

Aunque no existen bloqueos programados para este 31 de mayo, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Accidentes menores.

Vehículos descompuestos sobre el acotamiento.

Incremento en los tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas en algunos tramos de la autopista.

Maniobras de mantenimiento o atención de emergencias.

Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los reportes viales antes y durante su trayecto.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el aumento de la movilidad por el retorno de fin de semana, las autoridades recomiendan:

Consultar las condiciones del tránsito antes de salir.

Considerar tiempo adicional para el viaje.

Respetar los límites de velocidad.

Mantener una distancia segura entre vehículos.

Evitar distracciones al volante.

Extremar precauciones en caso de lluvia.

La autopista México-Puebla se mantiene este 31 de mayo como una de las carreteras con mayor afluencia vehicular del país. Aunque las condiciones son estables y no hay afectaciones relevantes previstas, las autoridades reiteran que la situación puede cambiar rápidamente debido a la carga vehicular propia del domingo, por lo que recomiendan mantenerse informados y conducir con precaución.

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MSL