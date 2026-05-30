Condenan a más de 10 años de prisión a ‘El Sierra’, operador ligado a Los Chapitos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia de 10 años y 10 meses de prisión contra Samuel “N”, alias “El Sierra”, identificado por las autoridades como operador financiero y segundo al mando de un grupo criminal afín a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la condena fue resultado de las investigaciones y pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, que permitieron acreditar su responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como posesión de droga con fines de comercio.

La FGR señaló que Meléndez Carrisoza deberá cumplir la pena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7, ubicado en Durango.

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"El Sierra" fue detenido en enero de 2025 ı Foto: Especial

“El Sierra” fue detenido en enero de 2025 durante un operativo realizado por fuerzas federales en la ciudad de Durango. Las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, pastillas con fentanilo, cocaína y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

Según información de la propia Fiscalía, Samuel “N” era considerado operador financiero y segundo al mando de “Los Deltas”, una célula armada vinculada a “Los Cazadores”, grupo afín al Cártel de Sinaloa en su facción conocida como Los Chapitos.

La sentencia se da en medio de los esfuerzos de las autoridades federales por debilitar las estructuras operativas y financieras de organizaciones criminales que mantienen presencia en distintas regiones del país, particularmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.

Con este fallo, la FGR destacó que concluyó una de las investigaciones derivadas de los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad en Durango durante 2025, que tenían como objetivo detener a presuntos integrantes de grupos delictivos con presencia en el norte de México.

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