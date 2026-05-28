Vinculan a proceso a líder transportista ligado a red de funcionarios de Morelos al servicio de ‘El Barbas’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Mauro Rivera Cruz, identificado como líder transportista en el oriente de Morelos y presunto integrante de una red de funcionarios y exfuncionarios municipales que habría operado para Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rivera Cruz quedó sujeto a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, dentro de una investigación federal sobre la presencia de grupos criminales en al menos ocho municipios morelenses.

El caso forma parte de las indagatorias que la FGR mantiene contra servidores públicos y antiguos integrantes de ayuntamientos de Morelos, relacionados con una estructura criminal que, según datos de inteligencia, buscaba controlar espacios municipales para operar con libertad.

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Autoridades federales identifican a “El Barbas” como el presunto líder de esa red delictiva, señalada por cooptar o imponer alcaldes y funcionarios municipales en Morelos, con el fin de facilitar actividades ilícitas desde gobiernos locales.

Mauro Rivera Cruz tenía presencia particular en Cuautla, uno de los municipios incluidos en la investigación federal. La FGR también ubicó operaciones criminales en Yecapixtla y Atlatlahucan, además de otras demarcaciones de la entidad.

Así fue la detención del líder transportista

Agentes federales detuvieron al líder transportista en días pasados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Cae en el AICM Mauro Rivera ı Foto: Redes sociales

Durante la captura participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Una vez presentado ante la autoridad judicial, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso.

Tras la audiencia, el juez concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Rivera Cruz, quien permanecerá en el Centro Penitenciario número 11, “CPS SONORA”.

Como parte del mismo resolutivo, la autoridad judicial fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá ampliar los datos sobre la presunta red criminal vinculada con funcionarios municipales de Morelos.

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