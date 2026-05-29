Gobierno federal y empresarios renuevan el PACIC; mantendrán canasta básica en 910 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la renovación del PACIC junto con representantes del sector empresarial en Palacio Nacional.

El Gobierno federal y la iniciativa privada renovaron este viernes el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acuerdo mediante el cual se mantendrá en 910 pesos el precio máximo de una canasta básica integrada por 24 productos de consumo esencial, con el objetivo de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Durante la firma del acuerdo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa ha sido clave para evitar un mayor impacto inflacionario en el país, particularmente entre los sectores más vulnerables.

Es realmente importante lo que estamos haciendo. Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10 o 12 por ciento, y no hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación, porque representa adquirir menos y afectar la vida familiar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ante representantes del sector empresarial, la mandataria sostuvo que, a diferencia de otros países afectados por el incremento en los precios internacionales de combustibles y alimentos derivado de conflictos internacionales como la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, en México se optó por trabajar de manera coordinada con el sector privado.

Claudia Sheinbaum afirmó que el PACIC ha contribuido a contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. ı Foto: Captura de video

“Decidimos no cruzarnos de brazos sino trabajar”, expresó Sheinbaum, quien además, destacó el acuerdo alcanzado con gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos y el diésel en alrededor de 27 pesos mediante incentivos.

PACIC es un compromiso social con familias mexicanas: Hacienda

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó que la renovación del PACIC representa un “compromiso social con millones de familias mexicanas” en un contexto internacional marcado por volatilidad en los mercados y presiones inflacionarias.

México ha demostrado que la coordinación entre gobierno y sector privado sí puede dar resultados concretos en favor de nuestra población. Hay tranquilidad para nuestras familias, hay certidumbre para madres y padres de familia y hay apoyo directo a quienes más resienten cualquier incremento en los precios de los alimentos básicos Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público



El funcionario aseguró que el acuerdo envía una señal de confianza y estabilidad económica al país, además de reflejar finanzas públicas sólidas y capacidad de diálogo entre los sectores productivos.

Paquete contra la Inflación y la Carestía. Palacio Nacional https://t.co/x6mD1LZeFj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

Asimismo, resaltó la colaboración de productores y comercializadores para contener el alza en productos perecederos, estrategia que, dijo, ha despertado interés internacional.

Diferentes países, como Brasil, han solicitado reuniones para conocer más detalles sobre el contenido y alcances de esta iniciativa Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público



Amador Zamora adelantó además que, por instrucciones presidenciales, se revisan propuestas para ampliar el número de productos incluidos dentro del esquema de estabilidad de precios.

“Inédito” acuerdo entre empresarios y gobierno: CCE

En representación del sector privado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, calificó el PACIC como un acuerdo voluntario “inédito” entre empresarios y gobierno.

Recordó que en 2022 la inflación en México llegó a niveles cercanos al nueve por ciento y que, gracias al PACIC, logró reducirse hasta alrededor de 4.5 por ciento.

Será un reto mayor ahora bajarlo al tres por ciento, pero estoy convencido de que estas mesas de trabajo permiten entender cuál es la problemática que está deteniendo a alguno de los productos José Medina Mora Icaza, presidente del CCE



El líder empresarial agregó que el gobierno también ha apoyado al sector productivo mediante la agilización de trámites y la reducción de aranceles para facilitar la importación de productos cuando existe escasez en el mercado nacional.

Vamos a sacar a México adelante, vamos a lograr que se reactive la inversión y una parte fundamental es voltear a ver a los que menos tienen, y el PACIC justo atiende a estas familias José Medina Mora Icaza, presidente del CCE



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