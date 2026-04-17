“Está contenida”, asegura Sheinbaum; afianza Pacic

A PESAR de que la inflación llegó a niveles no vistos desde el año antepasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ésta se encuentra contenida y que si no fuera por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), los precios estarían 20 por ciento por encima de lo que se encuentran actualmente, por lo cual, la tarde de este jueves la mandataria se reunió con comercializadores y productores, con el fin de afianzar el cumplimiento del acuerdo.

El último reporte disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación se colocó en 4.6 por ciento al cierre de marzo pasado, derivado, principalmente por la situación que se enfrenta en Medio Oriente, por los ataques de EU e Israel contra Irán.

“Ahora aun con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida. Es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 o 26 años”, dijo.

El Tip: EL PACIC es un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y el sector empresarial, para garantizar precios accesibles de los 24 productos dentro de la canasta básica.

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que el precio de varios productos en México se han visto impactados por condiciones meteorológicas.

El tomate verde bajó de 58 a 36 pesos por kilo. ı Foto: Víctor Valencia y Cuartoscuro

“Vemos en los primeros años, en los 80, inflaciones arriba del 160 por ciento, que implicaba que si la persona iba a comprar un producto de 100 pesos, valía 260 pesos el siguiente año y por supuesto que los salarios de las personas no iban relacionadas a esto, por lo que tenía un impacto muy relevante en el bienestar de las personas. Ya lo que hemos visto los últimos años es que se estabiliza; sin embargo, no deja de haber impactos cíclicos y estacionarios”, declaró.

Posteriormente, la tarde de este jueves llegaron a Palacio Nacional productores de alimentos como el jitomate, así como empresarios de tiendas de autoservicio y agroindustriales, como Manuel Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, quien comentó estar en la mejor disposición para llegar a consolidar el acuerdo a fin de que se mantengan los mejores precios a los consumidores.

A la reunión, a la que también llegó el titular de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), acudió Germán Gandara Fernández, de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC); y Óscar Aurelio del Sistema Producto Tomate, entre otros.



