Sheinbaum acuerda con empresarios renovación del PACIC para mantener la canasta básica en 910 pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México acordó, con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país, mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante para todas las familias mexicanas. El primero es que se mantiene el precio de la canasta que llamamos Pacic, que es el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, que acordamos hace más de un año, en 910 pesos, que son los productos básicos de cualquier familia mexicana para una semana, una familia de cuatro personas”.

“Se va a señalizar adecuadamente todos estos productos en las tiendas de autoservicio para que el consumidor, la consumidora, conozca cuáles son los precios de estos productos y que pueda conformar su canasta cada semana”, informó a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de encabezar una reunión en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Además, dio a conocer que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores realicen un esfuerzo y disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate. Incluso, detalló que SuKarne se comprometió a disminuir en 5 por ciento el bistec de res y se espera que, poco a poco, se vayan sumando más comercializadores.

“Y lo más importante es que continúan las mesas de trabajo. Este es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el Gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, productores de jitomate, productores de papa, productores de chile, productores de productos perecederos en el país y estamos haciendo este acuerdo. Siempre por las familias de México, por la economía de las familias y siempre por México”, agregó.

En la reunión, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué Sacristán, así como por el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

Nos reunimos con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas. pic.twitter.com/BwRrSH2zur — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

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FGR