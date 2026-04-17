Anuncia Gobierno inversión de 1,000 mdd de empresa Flex

El próximo lunes, el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México para continuar con las rondas de revisión de asuntos comerciales en el marco de la revisión del Tratado Comercial trilateral, junto a Canadá.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que el funcionario estadounidense acudirá para continuar con las reuniones que ya se han sostenido desde el 10 de marzo en Washington y que ahora toca que se realicen en nuestro país.

El Dato: En la última década las inversiones suman dos mil 300 mdd, pero en esta ocasión se inyectarán directamente mil millones, lo que ubica a ésta como la inversión más elevada.

Marcelo Ebrard este jueves en Palacio Nacional, junto a la Presidenta Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Al destacar que durante la visita de Greer se llevará a cabo una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal detalló que los puntos a abordar serán de mutuo interés en materia comercial como la industria automotriz y las reglas de origen establecidas en el tratado comercial.

“Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesa hacer de la unidad de automotriz, las preocupaciones y las propuestas que tenemos. Temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países y lo que dijimos desde la primera ronda”, explicó.

No obstante, manifestó que de manera particular, los equipos de ambos países revisarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países. Es importante señalar que Ebrard y el embajador Greer, junto con sus respectivos equipos técnicos de comercio, sostendrán reuniones bilaterales durante estos días sobre los temas previamente acordados, como reglas de origen, cadenas de suministro y políticas comerciales con un mayor nivel de coordinación en nuestra región.

40 años de presencia tiene la firma Flex en México

Las sesiones de trabajo abarcarán sectores estratégicos, incluidos el sector automotriz, la industria del acero y aluminio, el sector farmacéutico, la electrónica y los dispositivos médicos, entre otros.

Confianza. Por otra parte, la empresa Flex anunció una nueva inversión de mil millones de dólares en México, que se destinarán en la producción de centros de datos e Inteligencia Artificial que únicamente son fabricados en seis.

Ebrard Casaubón explicó que esta empresa se encarga de la producción de insumos especializados como camas hospitalarias que permiten la detección de osteoporosis y que, además, las que se producen dentro de nuestro país son las mejores a escala global.

El secretario de Economía expuso que esta inversión se realizará durante este año y hasta el 2028, particularmente en el estado de Jalisco, aunque se prevé que también generará empleos en Chihuahua y Aguascalientes, al generar una red de proveeduría.

“Entonces, hace que México tenga un mejor lugar en manufactura avanzada. Diríamos, estamos en el top 6 del mundo para todo lo que es centros de datos e Inteligencia Artificial. Por eso es muy importante”, destacó.

Guillermo del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, destacó que la empresa lleva más de 40 años en México, tiempo a lo largo del cual se han construido alrededor de ocho plantas que han dado empleo a más de 40 mil personas, entre ingenieros, operadores y otros cargos.

Sheinbaum rechaza reunión anti Trump; será por la paz, dice

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la cumbre a la que asistirá a España tenga como objetivo hacer posicionamientos en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino más bien será para evocar a la paz, en medio de las controversias globales que se enfrentan.

“Entonces, no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz. Una reunión por la paz en el mundo. Que es distinto. Entonces, vamos en un sentido muy positivo”, aseguró.

Explicó que con motivo de esta cumbre se llevarán a cabo dos reuniones, en donde una contará con la asistencia de movimientos progresistas, a donde acudirán representantes de distintos países.

El Dato: La Presidenta confirmó que llegará primero a Madrid, para trasladarse a Barcelona, donde arribará el viernes por la noche.

Explicó que a esto acudirá la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, pero no por el cargo que ocupa dentro de la administración mexicana, sino por su experiencia en materia ambiental.

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat ı Foto: Especial

“Hay dos reuniones en Barcelona, una reunión que es de movimientos progresistas, a la que van representantes de distintos países del mundo y ahí también van algunos jefes de estado. A esa reunión yo no voy a participar, participa Alicia Bárcena”, dijo.

Recordó que la reunión a la que sí acudirá será sólo entre jefes de estado y contará con la presencia de Brasil, Colombia, Uruguay y representantes de la Unión Europea y Sudáfrica.

Sheinbaum Pardo comentó que, a pesar de que hay situaciones en las que no se coincide con Donald Trump, porque se considera incorrectas sus decisiones, se mantiene el respeto.

“Primero el respeto y la coordinación que hay con el gobierno de Estados Unidos, siempre defendiendo nuestra soberanía. Y nosotros, al presidente Trump como presidente de los Estados Unidos lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa. Entonces no es una reunión anti-Trump ni mucho menos”, dijo.

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FGR y LMCT