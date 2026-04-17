Derrame, de un oleoducto de Pemex; caen 3 que lo ocultaron; CSP ordenó indagatoria

LOS TITULARES de Pemex, Marina, Energía, la subsecretaria de Biodiversidad y la secretaria de Ciencia, ayer

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que una fuga en su infraestructura originó el derrame de hidrocarburos que se extendió en el Golfo de México. Tras semanas de descartar esa posibilidad, el director general, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que el origen se ubicó en un oleoducto de 36 pulgadas —alrededor de un metro— dentro del complejo Akal-Cantarell.

El origen del derrame lo estableció el Comité Científico del Grupo Interinstitucional, coordinado por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, que analizó más de 70 imágenes satelitales y simulaciones de corrientes marinas. El seguimiento permitió vincular la expansión de la mancha con la zona de Cantarell e infraestructura de la empresa productiva del Estado.

El Dato: El Grupo Interinstitucional informó que no se observa la muerte masiva de ninguna de las especies animales en las costas de ese lugar por el derrame de petróleo.

Los especialistas ubicarron la mancha desde el 4 de febrero, cuando alcanzó una extensión aproximada de 18 kilómetros; el 7 de febrero creció a 47 kilómetros y una semana después llegó a su punto máximo, con cerca de 75 kilómetros.

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Rodríguez Padilla explicó que actuó tras conocer el informe del Comité Científico, el cual apuntó a una posible fuga en la infraestructura de la empresa: “Ese día convoqué al área operativa para que me proporcionara las imágenes satelitales y el movimiento de los barcos”.

Añadió que enfrentó negativa interna para obtener los datos y que información clave sobre el derrame no había llegado a la alta dirección.

“Como hubo resistencia pedí la información por oficio. De esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado”, refirió.

Detalló que el 6 de febrero se detectó presencia de aceite cerca de la plataforma Abkatún-Polchuc Alpha, lo que activó protocolos de contención. “Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación”. El 8 de febrero, buzos localizaron la fuga en el ducto, cuya reparación concluyó hasta el 18 de febrero.

Expuso irregularidades graves en la gestión del incidente: “Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas. El ocultamiento de agua oleosa recuperada de al menos 350 metros cúbicos”, así como decisiones que ampliaron el impacto, como el cierre tardío de la válvula principal, realizado ocho días después de detectar la fuga.

OMISIÓN CRIMINAL ı Foto: Especial

En respuesta a estos hechos, Pemex separó de su cargo a tres funcionarios: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, y el líder de Derrames y Residuos (cuyos nombres fueron reservados por la investigación), y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría Anticorrupción para el deslinde de responsabilidades, además de que el órgano interno de control también investiga.

Ante la pregunta de La Razón sobre si México carece de tecnología para detectar este tipo de emanaciones, Rodríguez Padilla aseguró que sí existen herramientas y monitoreo científico en el Golfo de México. Se explicó que estas manifestaciones naturales “han sido monitoreadas desde hace mucho tiempo” y que incluso están registradas en la literatura especializada, como el caso de la chapopotera de Cantarell, identificada y estudiada por años.

Precisó que el país cuenta con seguimiento satelital y conocimiento acumulado por investigadores que han analizado durante décadas las condiciones del Golfo. Ese trabajo permitió diferenciar entre emanaciones naturales permanentes y una mancha atípica vinculada con infraestructura petrolera, como ocurrió en este caso.

Además, señaló que actualmente se aplican medidas de contención, como barreras para recuperar hidrocarburo y evitar su llegada a las costas. También informó que el Gobierno instruyó estudios para buscar soluciones de fondo en zonas con actividad petrolera prolongada y presencia de fracturas geológicas.

AFECTACIÓN ı Foto: Especial

Explicó que el caso también expuso fallas estructurales en la operación petrolera: “Se dedicó más tiempo a la extracción que al mantenimiento”, dijo, al referirse a la red de ductos en la Sonda de Campeche, cuya operación se remonta a varias décadas.

La falta de mantenimiento, aseguró, se refleja en la complejidad del sistema donde convergen múltiples líneas submarinas con años de uso continuo. Indicó que, aunque existe presupuesto destinado a supervisión y reparación, el desgaste acumulado incrementa el riesgo de pérdidas de integridad mecánica.

El director aseguró que Pemex mantiene monitoreo permanente sobre estas instalaciones, con apoyo de empresas especializadas en rastreo y mantenimiento, pero reconoció que el caso evidenció fallas en los protocolos de alerta y en la cadena de información interna.

Desde el inicio del operativo, las autoridades han limpiado de 915.3 toneladas de desechos de hidrocarburos y arena, con intervención en 48 playas a lo largo de 530 kilómetros de costa del Golfo. En materia ambiental, se registró la muerte de 12 tortugas, correspondientes a ejemplares recuperados dentro de un total de 13 especies afectadas por hidrocarburos.

Se informó que Pemex destinará 30 millones de pesos para el respaldo de cooperativas pesqueras en Veracruz; asimismo, se han otorgado apoyos de 15 mil pesos a tres mil 379 pescadores.

Para asegurar la recolección y disposición adecuada de los sólidos impregnados con hidrocarburos, Pemex ejecuta un programa de recolección y transporte para llevar estos materiales a plantas de tratamiento donde son sometidos a desorción térmica, el cual puede eliminar hasta el 95-98 por ciento de contaminantes.

Además, el Gobierno federal anunció la creación de un Observatorio Permanente del Golfo de México, que integrará información científica, monitoreo satelital y reportes de dependencias para detectar futuros eventos de forma oportuna.

El Grupo Interinstitucional reiteró que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero y marino, la disposición final segura de los residuos recolectados y la atención oportuna a la población.