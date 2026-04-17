Aplazan audiencia en el caso de Naasón Joaquín

EL LÍDER religioso, en una audiencia en la corte de Los Ángeles, en julio de 2019.

Un juez federal pospuso la audiencia en la que se definiría la impugnación contra la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal en el caso que involucra a Naasón Joaquín García y otros integrantes de la iglesia La Luz del Mundo. La nueva fecha quedó fijada para el 27 de abril, a las 17:15 horas.

Durante la sesión, el asesor jurídico de la víctima, Carlos Escobedo Suárez, sostuvo que recibió apenas el 12 de abril, por correo electrónico, dos tomos de la carpeta de investigación con un total de dos mil 516 páginas, lo que consideró tiempo insuficiente para su análisis, expuso ante el juez.

La defensa de Naasón Joaquín, encabezada por la abogada María Minerva Padilla, indicó que la documentación se entregó hasta el 15 de abril, por lo que también pidió ampliar el plazo para revisar el expediente antes de entrar al fondo del asunto.

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Tras escuchar ambas posturas, el juez Juan José Rodríguez Velarde determinó aplazar la audiencia. El encuentro virtual inició a las 14:30 horas y concluyó a las 14:56 sin discusión sobre el contenido de la investigación.

ACLARACIÓN. Frente a las inconformidades que han surgido entre las víctimas sobrevivientes, que acusan un cierre de la investigación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, le informó que la intención es reabrir la indagatoria.

Aunque las víctimas acusan a la actual fiscal de haber sido quien ordenó el cierre del proceso, la mandataria mencionó que esta decisión la tomó el exfiscal y hoy embajador en Reino Unido, Alejandro Gertz, sin que se conocieran los motivos.

“Pregunté en el Gabinete (de Seguridad), estuvo ahí la fiscal. El año pasado, todavía con el fiscal Gertz, retiraron los cargos, algo así… Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso.

“Por eso es la audiencia de hoy. El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz. Las razones, pues, no las conozco, pero eso fue lo que (la fiscal) nos informó en el Gabinete de Seguridad”, contó.

En una ficha remitida por Godoy durante la conferencia, precisó que en junio del año pasado se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Las víctimas se inconformaron. El día de hoy (ayer) es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca, la Fiscalía va a continuar con la investigación y la Fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque”, añadió.

La investigación inició en 2019 tras las denuncias presentadas por Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes participaron como testigos clave en el proceso judicial que llevó al encarcelamiento en Estados Unidos de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo.

En este expediente también figuran otros líderes vinculados a la organización religiosa, entre ellos Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona, Israel Zamora, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca.