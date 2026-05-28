Presunta célula del CJNG difunde amenazas en alcaldías mundialistas de CDMX

A dos semanas de que la Ciudad de México reciba el partido inaugural del Mundial 2026, una narcomanta y un video atribuidos a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encendieron alertas en el sur de la capital, tras lanzar amenazas contra personas señaladas por extorsión, cobro de piso, secuestro, robo y venta de droga en Tlalpan y Xochimilco.

El mensaje apareció este jueves en San Andrés Ahuayucan, en la alcaldía Xochimilco, y extendió sus advertencias a pueblos de Tlalpan como Parres, Topilejo, Xicalco, Magdalena, Miguel Ajusco, San Pedro Mártir, Cuautengo, San Mateo, Xalpa y San Francisco Tlalnepantla, de acuerdo con el contenido difundido.

La manta, firmada con las siglas del grupo criminal, aseguró que “la limpia ya empezó” y afirmó que el objetivo serían personas que, según el texto, dañan a habitantes de ambas demarcaciones mediante delitos de alto impacto. El escrito también incluyó señalamientos contra bases de taxis.

Circula este video en el que presuntos miembros del CJNG anuncian acciones en #Tlalpan y #Xochimilco. pic.twitter.com/CM6mlsDNAy — Daniel Rosas 🎸 (@DanielRosasH) May 28, 2026

Según la información difundida por el periodista Antonio Nieto, la amenaza también circuló en un video donde aparecen alrededor de diez hombres con ropa táctica, armas largas, pasamontañas y chalecos con las siglas del CJNG.

Presuntos integrantes del grupo criminal advirtieron en ese material que no permitirán más abusos al sur capitalino. En el mismo mensaje señalaron a grupos identificados como “Low Rider”, “LV”, “Uniendo Raza”, “Puro Equipo” y “Puro Mexicano”, además de advertir agresiones contra vehículos con insignias relacionadas con estas organizaciones.

Uno de los tramos de mayor tensión en el escrito menciona a un elemento de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificado como Máximo, a quien el mensaje vincula con protección a un sujeto apodado Chucho Macero y con presuntos despojos de predios en la zona del Ajusco.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera pública si existe una investigación formal por esas acusaciones.

También se pidió a representantes de bienes comunales, ejidales, delegados y autoridades de los pueblos no apoyar a las personas señaladas en la manta. El texto sostuvo que el conflicto “no es con la ley”, sino contra quienes, de acuerdo con los autores, afectan a comunidades de Tlalpan y Xochimilco.

Hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial la autenticidad del video ni la pertenencia de los hombres armados al CJNG. La aparición del material ocurre en una de las alcaldías que tendrá mayor actividad durante el próximo Mundial, al albergar el estadio donde se jugará el partido inaugural de este torneo.

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MSL