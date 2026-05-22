Detienen en el AICM a líder transportista de Cuautla vinculado al Cártel de Sinaloa

Elementos federales detuvieron la tarde del jueves a Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista del municipio de Cuautla, Morelos, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde presuntamente intentaba abordar un vuelo para huir del Operativo Enjambre que desde el miércoles mantiene desplegadas a las fuerzas federales en el oriente morelense.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento quedó formalizado a las 10:05:33 horas del 22 de mayo de 2026 y Rivera de la Cruz fue puesto de inmediato bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con estatus de “en traslado”.

La captura se inscribe en el llamado Operativo Enjambre, mediante el cual autoridades federales han ejecutado diversas detenciones en municipios de la región oriente de Morelos.

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Rivera de la Cruz encabezaba el grupo 2 de Mayo y fungía como dirigente de la Ruta 12 en Cuautla, posición desde la cual, según las investigaciones, habría construido una presunta red de extorsiones dirigida a comerciantes y transportistas de la zona.

Las autoridades federales lo vinculan además con “presuntas actividades ilícitas ligadas al Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos”.

🚨 Detienen en el AICM a Mauro Rivera, operador de la Ruta 12 de Cuautla



La captura ocurrió durante el Operativo Enjambre, estrategia federal enfocada en investigar presuntos vínculos con delincuencia organizada en Morelos.#Morelos #Cuautla #OperativoEnjambre #FGR #SSPC pic.twitter.com/xHphf65WRU — Morelos a Fondo (@MorelosAFondo) May 22, 2026

En 2019 promovió un amparo tras la detención de un exdirector de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Morelos, investigado por la presunta venta irregular de permisos vehiculares, y en ese mismo periodo fue señalado en indagatorias relacionadas con la expedición irregular de concesiones de transporte.

Con su detención, suman siete de las 10 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) contra autoridades municipales, un exedil y políticos de Morena, PAN y MC.

Las autoridades definirán su situación jurídica en las próximas horas.

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MSL