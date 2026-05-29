Cae otro de ‘Los Petrofactureros’, red vinculada al huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Ricardo Puente, señalado como probable integrante de “Los Petrofactureros”, una red de personas físicas y morales vinculada con más de 40 empresas bajo investigación por presunta simulación de actividades en los sectores logístico, energético y de transporte para huachicol fiscal.

Puente fue detenido durante cuatro cateos realizados en Nuevo León, en los que autoridades federales también aseguraron un arma de fuego.

Las diligencias ocurrieron en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, como parte de una indagatoria contra estructuras relacionadas con el contrabando de hidrocarburos o huachicol.

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Según la información oficial, la organización habría utilizado empresas sin infraestructura real para aparentar operaciones comerciales. La documentación localizada durante los operativos estaría ligada con al menos tres compañías investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La #FGR, a través de #FEMDO y en coordinación con el @GabSeguridadMX, ejecutó cateos en cuatro inmuebles de #NL, donde se detuvo a Jesús “N” junto con un arma de fuego.

Asimismo, se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 62 contenedores cilíndricos,… pic.twitter.com/Xc7tRPCnyi — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

Autoridades federales también aseguraron 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, unidades de volteo, cuatrimotos, vehículos particulares, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla y 62 contenedores cilíndricos.

En los inmuebles localizaron además un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, junto con diversa documentación y objetos relacionados con el caso.

Mandamientos judiciales solicitados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), permitieron la intervención de los cuatro puntos. La FGR realizó los cateos en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La detención de Jesús “N” forma parte de las acciones recientes contra la organización de los Petofactureros, grupo delictivo señalado por la FGR por usar empresas para encubrir el robo y comercialización de hidrocarburos en el país.

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MSL