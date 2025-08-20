¿Quién es Josh Ball, supuesto ex de Ángela Aguilar, y cuáles son sus redes?

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán una vez más debido a su supuesta relación con el deportista Josh Ball. Esta mañana surgieron declaraciones fuertes del jugador de la NFL que apuntarían que la cantante de “Nadie se va como llegó” pasó por una situación delicada en marzo de 2024 al presuntamente desechar un embarazo. Esto sería poco antes de la boda de la hija de Pepe Aguilar con Christian Nodal.

En redes sociales recuerdan que Josh Ball es conocido por ser un golpeador de mujeres, pues su expareja Sandra Sellers lo acusó de abofetearla.

¿Es oficial que Josh Ball y Ángela Aguilar fueron novios?

Los rumores de la relación entre Josh Ball y Ángela Aguilar surgieron entre finales de 2023 y principios de 2024, cuando ambas figuras compartieron algunas publicaciones en redes sociales desde ubicaciones similares. Incluso Josh subió historias donde aparece con un perrito en lo que podría ser una oficina de la familia Aguilar, detalle que no dejaron pasar desapercibido los internautas.

Además, en entrevistas, Ángela reconoció haber estado involucrada sentimentalmente con un jugador de la NFL antes de casarse con Christian Nodal y describió esa relación como tormentosa, sin embargo, nunca se hizo el anuncio de manera oficial.

¿Quién es Josh Ball, supuesto ex de Ángela Aguilar?

Josh Ball nació el 15 de mayo de 1998 en Fredericksburg, Virginia. Es un jugador profesional de la NFL que se desempeña como tackle/guardia ofensivo. Inició su carrera futbolística en Florida State. Mide aproximadamente 2.01 metros y pesa alrededor de 143 kilogramos, según los datos oficiales de la NFL.

Sin embargo, Ball experimentó una pausa tras denuncias de su entonces novia, Sandra Sellers, por varios episodios de violencia (incluidas bofetadas, empujones y caídas), sin resultar en cargos formales, pero sí derivando en una orden de restricción y su transferencia a Butler Community College.

En el año 2021 fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft por los Dallas Cowboys. Para 2025, Josh Ball se incorporó a la lista activa de los New Orleans Saints.

Redes sociales de Josh Ball:

El deportista que habría estado involucrado con Ángela Aguilar se encuentra en Instagram como @joshball79. Actualmente cuenta con 37, 8 mil seguidores y comparte algunas fotos de su día a día y su trabajo en el campo de juego.

En X, antes Twitter, se le puede hallar con el mismo usuario @joshball79, pero no se muestra tan activo en esa red social.