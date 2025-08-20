¿Ya andaban? Ángela Aguilar le dedicaba romántica canción a Christian Nodal cuando estaba con Cazzu | VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más polémicas de Latinoamérica que han desatado especulaciones nuevamente tras la revelación de que el cantante terminó a Cazzu 5 días antes de comenzar la relación con su actual esposa.
Ante esto, los usuarios en redes sociales han recogido diversos videos en los que muestran declaraciones de Ángela Aguilar, quien en el pasado confesó que comenzó su relación con Christian Nodal meses antes de que el público se enterara, lo que desató la polémica entrevista donde Cazzu aseguró que se enteró al mismo tiempo que todos.
La versión del cantante sostiene que terminó su relación el ocho de mayo y comenzó a salir con su actual pareja el día 13 del mismo mes, para casarse con ella en secreto el 29 de mayo en Roma, declaraciones que desataron nuevas críticas en su contra y reforzaron la idea pública de que fueron amantes.
Aseguran que Nodal y Ángela ya eran pareja en 2023
En redes sociales, se ha viralizado un video en el que vemos a la cantante de regional mexicano en una entrevista con Paty Chapoy en febrero de 2024 por el estreno de su disco ‘Bolero’, donde interpretó varias canciones clásicas de la cultura latina y mexicana.
En la entrevista, Chapoy le pregunta a la artista si hubo alguna canción en su álbum que le recordara a un amor, ante lo que ella aseguró que el tema ‘Contigo a la Distancia’ le hizo llorar mientras grababa en el estudio, pero se negó a decir a quién recordaba mientras la cantaba.
Fue en la boda civil de los cantantes en México que Ángela le cantó esa misma canción a Christian y ahora en el segundo concierto de los Aguilar en el Hollywood Bowl, la artista admitió que el tema “es de sus favoritos porque le recuerda a su esposo”.
Por este motivo, los Internautas aseguran que Ángela y Nodal ya estaban juntos en el año 2023, cuando ella trabajaba en ‘Bolero’, su disco de homenaje que incluye el tema.
Cabe recordar que en una entrevista con Mariano Osorio, la famosa también mencionó que cuando estaba trabajando en el proyecto le mostraba su trabajo a su esposo, a pesar de que él asegura que no hablaron hasta que terminó con Cazzu.
La canción ha dado de qué hablar, pues se trata de una relación que se da con kilómetros de distancia entre ellos. Esto toma importancia al considerar que cuando se grabó, Nodal vivía en Argentina con su pareja, aunque viajaba de manera constante por sus presentaciones.
Letra de Contigo en la Distancia
No existe un momento del día
En que pueda apartarme de ti
El mundo parece distinto
Cuando no estás junto a mi
No hay bella melodía
En que no surjas tú
Ni yo quiero escucharla
Si no la escuchas tú
Es que te has convertido
En parte de mi alma
Ya nada me consuela
Si no estás tú también
Más allá de tus labios
Del sol y las estrella
Contigo en la distancia
Amada mía, estoy
En parte de mi alma
Ya nada me consuela
Si no estás tú también
Más allá de tus labios
Del sol y las estrellas
Contigo en la distancia
Amada mía, estoy