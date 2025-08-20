¿Ya andaban? Ángela Aguilar le dedicaba romántica canción a Christian Nodal cuando estaba con Cazzu | VIDEO

Ángela Aguilar le cantaba 'Contigo a la distancia' a Christian Nodal cuando vivía con Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más polémicas de Latinoamérica que han desatado especulaciones nuevamente tras la revelación de que el cantante terminó a Cazzu 5 días antes de comenzar la relación con su actual esposa.

Ante esto, los usuarios en redes sociales han recogido diversos videos en los que muestran declaraciones de Ángela Aguilar, quien en el pasado confesó que comenzó su relación con Christian Nodal meses antes de que el público se enterara, lo que desató la polémica entrevista donde Cazzu aseguró que se enteró al mismo tiempo que todos.

La versión del cantante sostiene que terminó su relación el ocho de mayo y comenzó a salir con su actual pareja el día 13 del mismo mes, para casarse con ella en secreto el 29 de mayo en Roma, declaraciones que desataron nuevas críticas en su contra y reforzaron la idea pública de que fueron amantes.

Aseguran que Nodal y Ángela ya eran pareja en 2023

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que vemos a la cantante de regional mexicano en una entrevista con Paty Chapoy en febrero de 2024 por el estreno de su disco ‘Bolero’, donde interpretó varias canciones clásicas de la cultura latina y mexicana.

En la entrevista, Chapoy le pregunta a la artista si hubo alguna canción en su álbum que le recordara a un amor, ante lo que ella aseguró que el tema ‘Contigo a la Distancia’ le hizo llorar mientras grababa en el estudio, pero se negó a decir a quién recordaba mientras la cantaba.

Fue en la boda civil de los cantantes en México que Ángela le cantó esa misma canción a Christian y ahora en el segundo concierto de los Aguilar en el Hollywood Bowl, la artista admitió que el tema “es de sus favoritos porque le recuerda a su esposo”.

Por este motivo, los Internautas aseguran que Ángela y Nodal ya estaban juntos en el año 2023, cuando ella trabajaba en ‘Bolero’, su disco de homenaje que incluye el tema.

Cabe recordar que en una entrevista con Mariano Osorio, la famosa también mencionó que cuando estaba trabajando en el proyecto le mostraba su trabajo a su esposo, a pesar de que él asegura que no hablaron hasta que terminó con Cazzu.

La canción ha dado de qué hablar, pues se trata de una relación que se da con kilómetros de distancia entre ellos. Esto toma importancia al considerar que cuando se grabó, Nodal vivía en Argentina con su pareja, aunque viajaba de manera constante por sus presentaciones.

Letra de Contigo en la Distancia

No existe un momento del día

En que pueda apartarme de ti

El mundo parece distinto

Cuando no estás junto a mi

No hay bella melodía

En que no surjas tú

Ni yo quiero escucharla

Si no la escuchas tú

Es que te has convertido

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrella

Contigo en la distancia

Amada mía, estoy

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrellas

Contigo en la distancia

Amada mía, estoy