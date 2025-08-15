El Temach defiende a Christian Nodal y asegura que Belinda y Cazzu eran ‘abusivas’ | VIDEO

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán después de haber realizado su más reciente entrevista con Adela Micha, donde habló sobre su ruptura con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar, además de lanzar un par de indirectas a Belinda en el proceso.

Ante esto, Christian Nodal ha sido sujeto de críticas por quiénes aseguran que confirmó la infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar, aunque El Temach ya ha salido en defensa del cantante para dar su perspectiva de lo ocurrido.

Cazzu confirma reunión con Belinda ı Foto: IG: @belindapop y @jorgeoleon

El Temach defiende a Nodal y ataca a Cazzu y Belinda

En redes sociales circula un video en el que podemos ver a El Temach hablando con su clásico formato. En esta ocasión, decidió abordar el polémico tema de ‘El Forajido’ y quedó bastante claro que lo apoya abiertamente.

“Nodal en nuestro sistema es un héroe. Tiene una habilidad excepcional y escaló la escalera social, ahora está hasta arriba. Hipergamia, todas lo quieren aunque haya demostrado que la fidelidad no se le da”, aseguró.

Asimismo, el creador de contenido indicó: “Vivimos en una sociedad que nos quiere hacer creer que los exitosos no pueden elegir a su pareja. Se tiene que conformar con la que los elija, aunque los elija para abusar”, precisó.

En ese sentido, Luis Castillejas recordó el conflicto que hubo hace años entre el cantante de ‘Quédate’ y Belinda, cuando él la tachó de interesada por unas capturas de pantalla donde le pide como favor si le puede dar dinero para el dentista.

“Salieron screenshots del nivel de abuso que ejerció Belinda“, aseguró y mencionó que en la entrevista de Adela Micha hay guiños al respecto. Entonces, añadió a Cazzu a la ecuación al decir:

“Viene de dos mujeres abusivas que nomás le sacaban el dinero, lo utilizaban, no le daban nada”, señaló. Él asegura que Nodal solo pidió cariño y respeto, cosa que no está confirmada ya que en ningún momento dijo eso el cantante.

Sin embargo, El Temach le reprochó a Cazzu por no haber sido ‘la mujer que quería Nodal’. “Entonces no te embaraces, no le aceptes dinero. Eso debería ser una regla social. Si no te gustó el vato, paga tu parte de la cuenta”, se quejó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Si bien algunos le dieron la razón, también fue espacio para fuertes críticas contra El Temach. Te dejamos algunos de los mensajes en redes sociales: