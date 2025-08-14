Nodal denuncia campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar y redes reaccionan: ‘¿A ustedes les pagan?’ | VIDEO

Christian Nodal habló abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar y las críticas que han recibido por cómo han manejado su romance para el ojo público. Ante esto, el cantante aseguró que los señalamientos que recibe su esposa son tan extraños que vienen de supuestas campañas de desprestigio pagadas por terceros.

Nodal asegura que hay campañas pagadas contra si esposa

Fue en su entrevista con Adela Micha que Christian Nodal compartió los pormenores de su separación con Cazzu, así como la vida que lleva con Ángela Aguilar, quién asegura, se ha mostrado muy comprensiva con él a pesar de las duras críticas que recibe constantemente en redes sociales.

“Son campañas que se han pagado para Ángela, no es normal el hate que ha recibido… Lo tienen comprobado”, aseguró al decir que hay una tercera persona con la intención de dañar la imagen de la cantante de regional mexicano.

Remata al indicar: “Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, aseguró sobre los constantes señalamientos que recibe su pareja en redes sociales.

De este modo, el artista buscó la manera de defender a su pareja; sin embargo, cuando Micha le preguntó quién podría haber armado la campaña, el famoso no supo responder de manera clara, pues no dio nombres ni lanzó pistas.

Estas declaraciones sorprendieron y provocaron burlas en redes sociales, pues los usuarios en redes sociales no tardaron en salir para burlarse de las supuestas campañas de desprestigio.

De este modo, los usuarios señalaron que ellos se burlan y atacan en redes a Ángela “de manera gratuita”, por lo que cuestionan cómo cobrar por sus actividades en redes sociales, que formarían parte de la supuesta campaña.

Y es que la audiencia asegura que la cantante se ha ganado las críticas y el desprecio de la audiencia con sus declaraciones. Los usuarios en redes sociales mencionan que en entrevistas se ha mostrado soberbia y ha hecho comentarios fuera de lugar que la hacen quedar mal ante el público, motivo real de las críticas.

Algunos comentarios son:

“Alguien está cobrando por mi porque yo ni un centavo he recibido“.

“¿Ósea que he estado destilando mi coraje de a gratis?"

“Aquí los que nos deben, por qué no nos han pagado, pensábamos que era todo bien orgánico”.

“¿Dónde pagan?"

“Yo creo que eso le han estado diciendo a la Ángela para que no sufra tanto”.

“¿A ustedes les pagan?"

Cuando Nodal dice que hay campañas pagadas en contra de Ángela pic.twitter.com/mz6eaw8gZS — Tinta y Sol (@TintaySol) August 14, 2025