Belinda comparte su amor por los ‘duendes traviesos’ y fans hacen bromas sobre Nodal

La cantante Belinda es la reina de las decoraciones, no sólo de Halloween, como lo vimos hace unos meses, también de la Navidad.

A través de redes sociales la también actriz compartió un video en el que se aprecian los artículos navideños con los que decoró su hogar. La variedad es impresionante, pero, algo que llamó especialmente la atención de sus seguidores es la extensa colección de duendes que tiene.

Belinda aseguró que le “encantan los duendes traviesos” y, aunque el comentario se refería a las figuras que compartió en Instagram, internautas comenzaron a bromear. Por supuesto, no tardaron en aparecer los comentarios relacionados a su exnovio Christian Nodal.

Belinda comparte su amor por los ‘duendes traviesos’ y fans hacen bromas sobre Nodal

La cantante llamó la atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales la decoración navideña de su hogar, donde destacó una extensa colección de figuras de duendes. Los tiene en todos los colores y tamaños; fueron colocados en el barandal de la escalera de su casa y cerca de una terraza.

En un video compartido en Instagram, Belinda expresó con entusiasmo: “Me encantan los duendes traviesos”, frase que rápidamente se viralizó.

Aunque la cantante se refería a los adornos que forman parte de su decoración navideña, los internautas no tardaron en relacionar el comentario con su expareja, el cantante Christian Nodal.

En plataformas como X y TikTok aparecieron decenas de bromas y memes que jugaron con la idea de que Nodal podría ser uno de esos “duendes traviesos”.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Por eso anduvo con el Nodal”

“Por eso prefirió a Nodal”

“Aguas Belinda no se vaya a colar Nodal entre esos duendes”

“Pensé que hablaba de Nodal”

Hasta el momento, Belinda no ha compartido comentarios sobre estas bromas. El público continúa divirtiéndose con estos comentarios.

Usuarios hacen bromas a Belinda ı Foto: Especial/@belindapop

¿Cuál es el significado de los duendes para Navidad?

Los duendes en la decoración navideña son asociados a la magia, alegría y protección del hogar durante las fiestas. Se les considera ayudantes de Santa Claus, guardianes de los regalos y portadores de buena suerte.

Además, tal como lo expresó Belinda, representan la parte juguetona y divertida de la Navidad, con su carácter travieso y alegre, lo que los convierte en símbolos de entusiasmo infantil.