Las referencias de Belinda a su ex Gonzalo Hevia Baillères en el VIDEO de ‘Heterocromía’

Belinda lanzó este domingo el video musical de ‘Heterocromía’, la canción donde hace brutales referencias a su relación con el heredero de Palacio de Hierro, Gonzalo Hevia, quién tiene el particular rasgo físico que se menciona en el título.

Si bien pasaron varios meses del lanzamiento del álbum Indómita donde Belinda hace referencia al heredero del Palacio de Hierro por primera vez tras años de rumores, la famosa decidió sorprender con un video en el que se burla de manera directa de la gente de ‘alta alcurnia’ en México.

No hay duda que la atención del videoclip han sido revisados con lupa por los fans de la celebridad, quienes asocian varios momentos con la anterior relación de la mujer con el empresario, así como situaciones exageradas pero que se viven la élite mexicana.

En ese sentido, señalaron a una de las mujeres del video como la ex suegra de la cantante, Teresa Baillères, quien se dice, no aceptaba a la actriz por no ser una persona que creció en el mismo nivel de riqueza que su familia.

En ese sentido, destaca la actitud inmadura y dependiente del protagonista del video, quien parece ser Gonzalo. El personaje es la caricatura de un hombre inmaduro que depende de su madre, al grado en que la señora lo alimenta.

El público notó los detalles dorados en el video y las bolsas que aseguran, es una referencia a la tienda departamental de la que es dueña la familia de la anterior familia política de Beli.

Al final en el video, Belinda transforma a varios personajes en gatos, como una manera de venganza pero también una forma de hacer referencia a los ‘aristogatos’ que menciona en la canción al inicio.

Letra de ‘Heterocromía’ de Belinda

¿Qué gatos son los que visten Loro Piana?

¿Qué gatos son los que solo juegan golf?

¿Qué gatos son los que toman Aperol?

Naturellement, Los Aristogatos

Qué cinismo juzgándome a mí

Cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo, fuiste un atraso

Vas a conocer el verdadero amor el día que tu corazón lo partan en mil pedazos

Lo que te choca, te checa, por ser real y verdadero

Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero

Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero

Y empecé mi vida desde cero

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Solo jugabas al golf, bebiendo de tu Aperol

En busca de una aprobación, vestido de Loro Piana

Ya no te amo, cuando antes en ti confiaba

A pesar que mucho flow te faltaba

No es V de Vendetta, es B de Belinda

Habla de un diseño y verás que la vida te chinga

Me puse más diosa desde que tú te alejaste

Atacaste tanto a la reina, que yo te di jaque mate

Vives stalkeando y el algoritmo lo sabe

¿Qué sería de ti sin tu GHB?

Sería’ un pendejo ALV

Te crees más y tu ego fácil lo leo

Pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Todavía me acuerdo que le dijiste a tu familia

Que tú estás de inclusión conmigo (What?)

Mientras más lo pienso, más yo me río

Te la das de mirrey

Pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI

Del siglo XVI, hey

Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra

Que no soy de alcurnia, y de pronto se altera

Quiero vivir a mi manera y que la gente diga lo que quiera

Tú eres old money, te dicen “Bunny”

Y si supieran que, la neta, no eres funny

Tú eres old money, te dicen “Bunny”

Y tu palacio me lo paso por el booty

Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Qué antigua tu filosofía

Me engañaste con tu heterocromía

Dos personas, una misma fisonomía

Bien alzadito y con la mente tan vacía

Me vendiste una puta fantasía

Después de esta canción vas a querer tener los ojos del mismo color, cabrón